Rywalka Świątek nie wyszła na kort. Gratulacje już przed meczem. Jedyny taki triumf w WTA

lga Świątek pojawiła się w stolicy Hiszpanii, by nawiązać do znakomitego występu z sezonu 2024. W Madrycie okazała się wówczas poza zasięgiem rywalek. A wygrany finał z Aryną Sabalenką był tenisową ucztą pierwszego sortu.

Polka jest już w III rundzie imprezy. Tu czeka na nią Ann Li, klasyfikowana obecnie w światowym rankingu na 34. lokacie. W głównym cyklu WTA sięgnęła do tej pory po trzy tytuły. Ten pierwszy zdobyła w doprawdy niezwykłych okolicznościach.

Ann Li otwiera listę tytułów w WTA Tour bez gry w finale. W zawodowym tenisie to wydarzenie bez precedensu

Ta niecodzienna historia wydarzyła się na początku 2021 roku. 20-letnia wówczas Li brała udział w turnieju Grampians Trophy, rozgrywanym w Melbourne. Spisywała się świetnie, co zaowocowało awansem do finału.

Do decydującej rozgrywki jednak nie doszło. Organizatorzy odwołali mecz, ponieważ... nie było czasu na jego rozegranie. Następnego dnia po półfinałach rozpoczynał się Australian Open. Nie było mowy, by dwie imprezy nałożyły się na siebie w kalendarzy.

Poślizg wynikał z dwutygodniowej kwarantanny, jaką zawodniczki musiały obowiązkowo odbyć po przylocie na antypody. To był czas pandemii. Surowe restrykcje sanitarne storpedowały plany wielu wydarzeń sportowych.

Li w finale miała zagrać z Estonką Anett Kontaveit. Ostatecznie tytuł, trofea i regulaminowe premie za zwycięstwo w turnieju przyznano obu tenisistkom. To był jedyny przypadek w erze open, kiedy nie rozegrano decydującego spotkania z powodu innego niż załamanie pogody lub kontuzja.

Dzisiaj Amerykanka ma już trzy tytuły w cyklu głównym. Drugi i trzeci wywalczyła w imprezach rangi WTA 250. W "tysięcznikach" nigdy nie zawędrowała dalej niż do 1/8 finału. Ale za to pokonała obie Polki, które stanęły na jej drodze - Magdalenę Fręch i Magdę Linette (ta zrewanżowała się Li w tegorocznym AO).

Teraz spróbuje stawić czoło Idze Świątek. Ich konfrontację w Madrycie zaplanowano na sobotę. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Ann Li Martin Keep AFP

Ann Li Matthew Stockman AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

