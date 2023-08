Właśnie się dowiedziałam, że był taki pomysł, by zagrać ten utwór, jeśli wygram. To zabawne. Wczoraj nie mogła uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Zastanawiałam się, gdzie my jesteśmy. Nie słyszałam tej piosenki przez cały tydzień i nagle pojawiła się podczas meczu, w trakcie bardzo ważnej wymiany. To interesujące, potem dowiedziałam się, że po tym zdarzeniu w meczu z Igą Świątek straciłam wiele punktów z rzędu. Cieszę się więc, że złamałam "klątwę Cotton Eye Joe"

~ żartowała Jessica Pegula na konferencji prasowej świętując tytuł, dzień po starciu z Igą Świątek