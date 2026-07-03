Iga Świątek w czwartkowe popołudnie zapewniła sobie awans do trzeciej rundy Wimbledonu, w której zmierzy się z Alexandrą Ealą. Jeszcze przed starciem obu pań stało się jasne, że dla Filipinki będzie to wyjątkowy mecz. Jest ona bowiem pierwszą przedstawicielką swojego kraju w erze open, której udało się dotrzeć do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

Podczas konferencji prasowej Eala poruszyła ten temat i nie kryła entuzjazmu. "To niesamowita rzecz, że mogę to zrobić dla mojego kraju. Jest to też bardzo emocjonalne za każdym razem, gdy uda mi się przejść nowy etap lub osiągnąć coś przełomowego, ponieważ jest są to również moje "prywatne" i osiągnięcia. Jest to coś, nad czym dużo pracowałam, nad czym mój sztab dużo pracował. Więc jestem dumna, że mogę dzielić się tym z moim krajem, ale przede wszystkim z pracy, którą w to włożyłam" - przyznała.

Pewność siebie Filipinki przed meczem z Igą Świątek jest ogromna, a dodatkowo dramaturgii dodaje fakt, że do tej pory panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie i pierwszy z tych pojedynków wygrała właśnie Eala. W Miami w ubiegłym sezonie pokonała Polkę w ćwierćfinale 6:2, 7:5. Potem spotkały się jeszcze w 1/32 finału turnieju w Madrycie, jednak wówczas górą była Świątek - wygrała 4:6, 6:4, 6:2.

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To było słodko-gorzkie rozpoczęcie Wimbledonu dla Igi Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zmagania na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club rozpoczęła od starcia z Taylor Townsend. Polka pewnie wygrała pierwszego seta, jednak w drugim lepsza okazała się Amerykanka. Ostatecznie o losach obu zawodniczek przesądził trzeci set, w którym awans do kolejnej rundy zapewniła sobie Iga Świątek. Wygrała ona 6:1, 2:6, 6:3.

W drugiej rundzie była liderka światowego rankingu poradziła sobie znacznie lepiej. Od początku meczu z Karoliną Pliskovą widać było wyraźną dominację zawodniczki z Raszyna. Ostatecznie Polka odprawiła Czeszkę z kwitkiem, wygrywając 6:1, 6:3. W meczu trzeciej rundy 25-latka zmierzy się z Alexandrą Ealą. Do starcia dojdzie w sobotę, 3 lipca. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Iga Świątek Kieran McManus/Shutterstock East News

Alexandra Eala Ulises Ruiz AFP

Iga Świątek, Alexandra Eala Al Bello/Getty Images/AFP AFP





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