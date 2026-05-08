Rywalka Świątek doskoczyła do Roiga i sztabu Igi. Od razu zapytała o jedno

Iga Świątek, przez wzgląd na problemy zdrowotne, zmuszona była poddać mecz z Ann Li w środku trzeciej partii turnieju w Madrycie. Obiecała przy tym, że do zawodów w Rzymie na pewno przystąpi. I tak się dzieje. Od kilku dni przebywa we Włoszech, a już w piątek 8 maja mierzy się w pierwszym pojedynku. Los postawił na jej drodze Caty McNally, z którą łączy ją wyjątkowa historia.

Tak Caty McNally zareagowała na widok kontuzjowanego Francisca Roiga

Iga Świątek i Caty McNally znają się od dawma. Przed ośmioma laty tworzyły parę deblową i wygrały razem juniorski Roland Garros. "To było całkiem zabawne, bo nie planowałyśmy tego występu i zgłosiłyśmy się w ostatniej chwili. Wiedziałam, że jest świetną zawodniczką i pomyślałam, że nasze style będą do siebie pasować" - relacjonowała Amerykanka przed kamerą Canal+Sport. Przy okazji zasygnalizowała, że Polka miała okazję poznać jej rodzinę. I szybko zyskała sobie sympatię.

Iga mieszkała w naszym domu i trenowała z moim bratem. Moja mama kupowała jej książki po angielsku, ponieważ Iga uwielbia czytać. Bardzo ją za to szanuję

Świątek również bardzo miło wypowiada się o przyjaciółce z kortu. W rozmowie z Polsatem Sport dostrzegła niegdyś jej przymioty. "Znamy się jeszcze z juniorów. To trudna rywalka, bo bardzo lubi grać na trawie. Lubi wchodzić na siatkę, zagrać slajsa, więc na pewno będzie zmieniała dużo rytmu. Mam dużo szacunku do niej, bo pamiętam, jak świetnie grała na początku, jak wchodziła na tour. Potem miała dużo kontuzji, więc musiała przerwać" - tłumaczyła przed zeszłorocznym meczem z Caty na Wimbledonie.

W ostatnim pojedynku, właśnie na londyńskim Wielkim Szlemie, górą była Polka. Zwyciężyła 5:7, 6:2, 6:1. Wcześniej zatriumfowała także w Ostrawie (2022) - 6:4, 6:4. Z pewnością liczy, że i trzeci raz zejdzie z kortu jako wygrana.

Na razie minęła się z McNally na rozgrzewce na Campo Centrale w Rzymie. Iga kończyła trening, a Caty zaczynała swój. Wchodząca na kort Amerykanka od razu doskoczyła do Francisca Roiga i sztabu Polki. Z troską zaczęła wypytywać o kontuzję Hiszpana (obecnie porusza się on o kulach po tym, jak doznał zerwania ścięgna Achillesa podczas jednego z treningów w Rzymie), podpytywała o jego samopoczucie. Miłą scenę udało się uwiecznić na poniższym nagraniu.

Iga Świątek i Caty McNally, Wimbledon 2025

Iga Świątek i Francisco Roig w Rzymie

