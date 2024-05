Rywalka Świątek bez ogródek. Powiedziała to o Polce wprost

Iga Świątek jest taką tenisistką, która sprawia, że rywalki mają ochotę zejść z kortu, gdy trzeba z Polką rywalizować. Nie można się temu dziwić, nasza zawodniczka niewątpliwie należy do tych zawodniczek, które poza olbrzymią siłą w ataku, potrafią bronić także takie piłki, których z pozoru nie da się wybronić, na nawierzchni ziemnej to staje się jeszcze bardziej widoczne, bo pierwsza rakieta świata doskonale opanowała poruszanie się po takich kortach, a jej doślizgi są wręcz niewiarygodne.

Keys bez ogródek o Świątek. "To jest do bani"

W związku z tym Keys, aby dołożyć coś do swojej gabloty przed imprezą Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa, pojechała do Strasbourga, gdzie odbywa się turniej WTA 500. Amerykanka w ćwierćfinale pokonała Magdę Linette, a w półfinale nie dała szans Ludmile Samsonowej. Tym razem jednak Igi Świątek nie spotka, ale o naszej zawodniczce nie zapomniała, a gdy została zapytana o grę z Polką, wypaliła bardzo klarownie. - To jest do bani - powiedziała Amerykanka.