Rywalka krytykowana, teraz głos zabrała Iga Świątek. "Nie mamy wpływu"

Iga Świątek powiedziała, co myśli o organizacji WTA Finals. "Byłoby miło"

Ons Jabeur w przeciwieństwie do utytułowanych sportsmenek poparła organizację turniejów w kraju na Bliskim Wschodzie i deklarowała wsparcie w rozwijaniu tenisa w tym kraju. " To niesamowite , że mogę tam pojechać i inspirować nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Jeśli WTA Finals się tam odbędą, będę jedną ze wspierających tę inicjatywę tenisistek. Spróbuję nie tylko rozegrać tam mecze, ale także przeprowadzić kampanię. Chcę pojechać i zrobić tam znacznie więcej, niż tylko grać w tenisa " - zasygnalizowała reprezentantka Tunezji.

Zawsze byłam w grupie zawodniczek, które mówiły, że byłoby miło mieć finały WTA w Europie, ale wciąż czekamy na decyzję. My, jako gracze, tak naprawdę nie mamy większego wpływu na to, gdzie odbędą się finały

I następnie zwróciła się do dziennikarzy z prośbą. "Po prostu lepiej dla was, aby skierować te pytania do WTA, jeśli będziecie mieli okazję. To oni mają wszystkie informacje i są na bieżąco" - zaznaczyła podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.