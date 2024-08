Rywalka Igi Świątek zszokowała. "Teraz albo nigdy". I ogłasza przed meczem z Polką

Ena Shibahara - to najbliższa rywalka Igi Świątek, z którą Polka powalczy o awans do trzeciej rundy US Open. Dla Japonki starcie z liderką światowego rankingu będzie jak dotąd największym wyzwaniem w karierze. Karierze pełnej sukcesów, dodajmy - ale tylko w grze podwójnej. 26-latka ma na koncie nawet triumf w mikście na Rolandzie Garrosie, wywalczony w 2022 roku. Jej partnerem był wówczas Wesley Koolhof.

