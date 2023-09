Na koniec czwartkowego meczu 1/8 finału turnieju WTA 500 w Tokio doszło do wyjątkowego momentu. Maria Sakkari i Misaki Doi mocno się uścisnęły, bowiem ta druga właśnie kończy swoją karierę . Japonka przegrała w dwóch setach, ale w tej chwili nie ma to już większego znaczenia. Szósta rakieta świata zachowała się bardzo ładnie, nie celebrowała zwycięstwa, a wszelkie brawa w jej kierunku "przekierowała" w stronę koleżanki z touru.

Koniec kariery Misaki Doi. W 2016 r. doszła do czwartej rundy Wimbledonu

Doi zawiesi rakietę na kołku w wieku zaledwie 32 lat. Jej największym osiągnięciem w turniejach wielkoszlemowych była czwarta runda Wimbledonu 2016. W Australian Open, Rolandzie Garrosie i US Open nigdy nie przeszła dalej niż do drugiej. W tych trzech imprezach wygrała łącznie tylko cztery mecze w grze pojedynczej. Jej najlepsza pozycja rankingowa to trzydziesta. Miało to miejsce 30 października 2016 r.