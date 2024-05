Marie Bouzkova: To nagrodą, więc jestem podekscytowana

To pierwsza sytuacja w karierze Bouzkovej, że we French Open zagra na szczeblu trzeciej rundy. A zaraz premierowe spotkanie z Igą Świątek, z którą nigdy wcześniej nie stawała w szranki na korcie. Potężną faworytką jest oczywiście podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego, walcząca o czwarty triumf na kortach kompleksu Rolanda Garrosa w karierze, ale w sporcie trzeba być zawsze w pełni skoncentrowanym. Taka zawodniczka, jak reprezentantka Czech, z pozycji underdoga nie będzie miała nic do stracenia i - choć w teorii niewiele na to wskazuje - być może zdoła wyżej niż można się spodziewać zawiesić poprzeczkę.