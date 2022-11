Rywalka Igi Świątek: Tylko tak można pokonać Polkę

29-letnia Garcia jest najstarszą w gronie ośmiu uczestniczek . Podobnie jak Świątek gra w nim po raz drugi, ale Polka debiutowała przed rokiem i odpadła w fazie grupowej, a Francuzka w 2017 roku dotarła do półfinału. Rok później osiągnęła najwyższą w karierze czwartą pozycję na liście WTA, a później odnotowała spory spadek. Lata 2019-20 spędziła głównie w piątej dziesiątce zestawienia, a ten sezon rozpoczęła na 74. miejscu.

"Tym bardziej cieszę się, że wróciłam po pięciu latach do czołówki, znowu gram w WTA Finals. To była długa droga, ale skoro tu jestem, to znaczy, że dałam radę, poradziłam sobie z trudnościami i jakoś wyszłam na prostą" - powiedziała już w Teksasie.