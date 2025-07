Rywalka Igi Świątek przerwała grę. Ruszyła z protestem. Niebywałe, co wymyśliła

Podczas pierwszej odsłony starcia Igi Świątek z Clarą Tauson w 1/8 finału Wimbledonu doszło do kuriozalnej sytuacji. Po drugim gemie reprezentantka Danii ruszyła z protestem do pani arbiter, wylewając swoje żale. Sytuacja powtórzyła się także po kolejnej odsłonie premierowej partii, gdy 22-latka siedziała na swojej ławeczce. Aż trudno uwierzyć w to, o co pretensje miała rywalka naszej byłej liderki rankingu WTA.