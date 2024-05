Nigdy nie koncentrowałam się na tym czy lubię, czy nie lubię grać z leworęcznymi przeciwniczkami. Brałam to jako dodatkowe wyzwanie. Faktycznie, te niektóre mecze były wymagające. Każda piłka się liczyła. Czasami traci się te pierwsze gemy przez to, że trzeba dostosować się do serwisu. Ale trenuję sporo z leworęcznym partnerem do sparingów w Warszawie

~ zauważyła.