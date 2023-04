Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Stuttgarcie, w którym zagra z Ons Jabeur. Polka po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją wróciła do gry i to na swojej ulubionej nawierzchni, czyli mączce. To właśnie z typem kortu, na którym w sobotę zagra liderka światowego rankingu, związany jest ciekawy fakt, który z pewnością ucieszy kibiców pochodzącej z Raszyna zawodniczki.