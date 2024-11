Rywalka czekała na rewanż za WTA Finals, do akcji wkroczyła Świątek. Ogłosiła to na konferencji

Bez triumfu w WTA Finals w Rijadzie, za to w świetnym humorze Iga Świątek dołączyła do reszty reprezentacji Polski w Maladze, gdzie wkrótce rozpocznie się turniej Billie Jean King Cup. Choć jeszcze kilka miesięcy temu udział raszynianki w rozgrywkach był mocno wątpliwy, ostatecznie zdecydowała się ona wspomóc Biało-Czerwonych.

Świątek już w Maladze, a z Hiszpani dochodzą martwiące komunikaty. Pogoda wciąż nie odpuszcza

Pierwszą rywalką Igi Świątek w Maladze ma być Paula Badosa . Kibice nie kryli radości z takiego zestawienia - w końcu zmierzą się dwie tenisistki wysoko notowane w rankingu. Do tego Hiszpanka ma za sobą względnie udany sezon, w którym jej przerwy spowodowane kłopotami zdrowotnymi były krótsze, aniżeli w poprzednich latach. Badosa dotarła aż do półfinału China Open, podobnie zresztą jak w Cincinnatti. Triumfowała za to w sierpniu w Waszyngtonie, potwierdzając, że wciąż stać ją na głośne zwycięstwa z silnymi rywalkami.

Badosa wyczekuje na rewanż ze Świątek. Deklaracja Polki mogła ją zaskoczyć

Paula ma umiejętności i motywację, żeby wrócić na szczyt. Śledziłam to, jak przebiegał jej sezon i obawiałam się, czy da radę znów rywalizować na wysokim poziomie. Kontuzje skutecznie jej to uniemożliwiały. Niekiedy próbowała, ale to nie wystarczyło

- Szczerze mówiąc, to bardzo się cieszę, widząc ją na korcie i biorącą udział w kolejnych turniejach, jak US Open. To niesamowicie miła osoba i czuję, że naprawdę walczy o to, żeby wrócić na dobre. Każdy, kto ma taki hart ducha i determinację zasługuje, żeby tu być. Mam nadzieję, że będzie dalej podążała tą drogą. Ja w tym tygodniu skupię się na sobie i mam nadzieję, że tym razem nie zagra tak dobrze (śmiech). Zobaczymy, jak będzie - dodała 23-latka.