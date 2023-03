Iga Świątek przyleciała do Indian Wells z chęcią obrony tytułu. Byłby to wyczyn wyjątkowy, bowiem od 1991 roku i triumfu Martiny Navratilovej żadna z tenisistek nie zdołała wygrać amerykańskiego turnieju w dwóch sezonach z rzędu. Niestety, Polka "potknęła się" na ostatniej przeszkodzie w drodze do finału, przegrywając z Jeleną Rybakiną , która ograła ją już w tym sezonie podczas zmagań w wielkoszlemowym Australian Open.