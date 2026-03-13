Rybakina udawała, że nie słyszy. Zakpiła ze wszystkich. Tego jej nie zapomną

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Iga Świątek zapłaci utratą pozycji wiceliderki światowego rankingu za porażkę w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Jej miejsce zajmie Jelena Rybakina, która od wielu miesięcy imponuje wysoką i stabilną formą. Reprezentantka Kazachstanu uchodzi za tenisistkę o wyjątkowo łagodnym usposobieniu. Mimo to nie brakuje wokół niej kontrowersji i niewygodnych znaków zapytania.

Jelena Rybakina w białym stroju udziela wywiadu na konferencji WTA, wstawka z Igą Świątek podczas meczu.
Iga Świątek nie wytrzymała naporu Jeleny Rybakiny. Kazaszka zluzowała Polkę na pozycji wiceliderki światowego rankingu

Noc z czwartku na piątek czasu polskiego mogła się zakończyć dla Igi Świątek utratą miana drugiej rakiety świata. I dokładnie tak się stało. Spełnione zostały oba warunki do realizacji takiego scenariusza - Polka zakończyła turniej w Indian Wells na ćwierćfinale, z kolei Jelena Rybakina zagra o finał kalifornijskiej imprezy.

Raszynianka uległa Elinie Switolinie 2:6, 6:4, 4:6. Tenis na dobrym poziomie pokazała jedynie w drugiej partii. W pierwszej i ostatniej walczyła nie tylko z rywalką, ale również z własnymi emocjami. W decydującym momencie poległa na obu frontach.

Jelena Rybakina wyprzedza Igę Świątek w rankingu WTA. Na dwa niewygodne pytania nie chce udzielić odpowiedzi

Rybakina to rodowita Rosjanka, przyszła na świat w Moskwie. Kazachstan reprezentuje od 2018 roku. Wyemigrowała, gdy okazało się, że w ojczyźnie nie może liczyć na odpowiednie warunki - treningowe i finansowe - do rozwoju kariery. Jej pochodzenie co jakiś czas staje się przedmiotem dywagacji.

Rybakina ograła Świątek, ale co się stało później. Skandal w Indian Wells

26-letnia obecnie zawodniczka nie miała łatwo zwłaszcza krótko po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Zapamiętane zostało jej mało chlubne zachowanie z konferencji prasowej w Londynie, gdy w 2022 roku wygrała tam Wimbledon. Nie okazała wówczas szacunku ani przedstawicielom mediów, ani ciekawym jej odpowiedzi kibicom.

Pytanie, jakie usłyszała, było proste: Czy potępiasz wojnę i działania Putina? Rybakina najpierw sugerowała, że nie słyszy wyraźnie pytania. Zaraz potem zaczęła tłumaczyć, że nie rozumie, ponieważ jej angielski jest jeszcze niedoskonały. To wprowadziło zgromadzonych w sali konferencyjnej w konsternację, a dziennikarzy z Ukrainy - we wściekłość.

Wyraźnie nie udźwignęła ciężaru tamtego pytania. Kiedy jednak dotarło do niej, że dalsze uniki będą bezskuteczne, odpowiedziała wymijająco: - Mogę tylko powiedzieć, że reprezentuję Kazachstan. Nie wybierałam sobie miejsca urodzenia.

Iga Świątek
Iga Świątek

Niepokojący komunikat tuż po meczu Igi Świątek. Jest naprawdę źle. "Stop"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    "Rybakina doznała poważnego ubytku słuchu na pytanie o działania Rosji na Ukrainie. Straciłaś słuch czy sumienie?" - pytał z nieskrywanym sarkazmem ukraiński serwis Segodnya.ua.

    Niewykluczone, że tenisistka bała się poruszania tak poważnego tematu, ponieważ w Rosji wciąż mieszkają jej rodzice.

    A gdzie zameldowana jest na stałe sama Rybakina? W grudniu ubiegłego roku zrobiło się wokół tej kwestii głośno po słowach Szamila Tarpiszczewa, prezesa Rosyjskiej Federacji Tenisowej. Oznajmił on niespodziewanie, że zawodniczka nadal korzysta z rosyjskiego obywatelstwa i mieszka w Moskwie.

    Kazachowie szybko zdementowali tę informację, ale... do dzisiaj nie zrobiła tego Rybakina. Nie wpływa to dobrze na jej pozasportowy wizerunek, mimo że na korcie radzi sobie z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. I niewiele zmienia w tym temacie fakt, że wedle nieoficjalnych informacji jej obecnym miejscem zamieszkania pozostaje Dubaj.

    Plotka głosi, że tenisistka dzieli tam luksusowy apartament z trenerem Stefano Vukovem. Chorwat w ubiegłym roku był czasowo zawieszony przez WTA za znęcanie się psychiczne nad swoją podopieczną. O ich toksycznej relacji piszemy szerzej TUTAJ.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Stalker Igi Świątek spełnił groźby. Co teraz? Sztab Polki wciąż nie zna jego personaliów

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
