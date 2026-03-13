Rybakina udawała, że nie słyszy. Zakpiła ze wszystkich. Tego jej nie zapomną

Noc z czwartku na piątek czasu polskiego mogła się zakończyć dla Igi Świątek utratą miana drugiej rakiety świata. I dokładnie tak się stało. Spełnione zostały oba warunki do realizacji takiego scenariusza - Polka zakończyła turniej w Indian Wells na ćwierćfinale, z kolei Jelena Rybakina zagra o finał kalifornijskiej imprezy.

Raszynianka uległa Elinie Switolinie 2:6, 6:4, 4:6. Tenis na dobrym poziomie pokazała jedynie w drugiej partii. W pierwszej i ostatniej walczyła nie tylko z rywalką, ale również z własnymi emocjami. W decydującym momencie poległa na obu frontach.

Jelena Rybakina wyprzedza Igę Świątek w rankingu WTA. Na dwa niewygodne pytania nie chce udzielić odpowiedzi

Rybakina to rodowita Rosjanka, przyszła na świat w Moskwie. Kazachstan reprezentuje od 2018 roku. Wyemigrowała, gdy okazało się, że w ojczyźnie nie może liczyć na odpowiednie warunki - treningowe i finansowe - do rozwoju kariery. Jej pochodzenie co jakiś czas staje się przedmiotem dywagacji.

26-letnia obecnie zawodniczka nie miała łatwo zwłaszcza krótko po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Zapamiętane zostało jej mało chlubne zachowanie z konferencji prasowej w Londynie, gdy w 2022 roku wygrała tam Wimbledon. Nie okazała wówczas szacunku ani przedstawicielom mediów, ani ciekawym jej odpowiedzi kibicom.

Pytanie, jakie usłyszała, było proste: Czy potępiasz wojnę i działania Putina? Rybakina najpierw sugerowała, że nie słyszy wyraźnie pytania. Zaraz potem zaczęła tłumaczyć, że nie rozumie, ponieważ jej angielski jest jeszcze niedoskonały. To wprowadziło zgromadzonych w sali konferencyjnej w konsternację, a dziennikarzy z Ukrainy - we wściekłość.

Wyraźnie nie udźwignęła ciężaru tamtego pytania. Kiedy jednak dotarło do niej, że dalsze uniki będą bezskuteczne, odpowiedziała wymijająco: - Mogę tylko powiedzieć, że reprezentuję Kazachstan. Nie wybierałam sobie miejsca urodzenia.

"Rybakina doznała poważnego ubytku słuchu na pytanie o działania Rosji na Ukrainie. Straciłaś słuch czy sumienie?" - pytał z nieskrywanym sarkazmem ukraiński serwis Segodnya.ua.

Niewykluczone, że tenisistka bała się poruszania tak poważnego tematu, ponieważ w Rosji wciąż mieszkają jej rodzice.

A gdzie zameldowana jest na stałe sama Rybakina? W grudniu ubiegłego roku zrobiło się wokół tej kwestii głośno po słowach Szamila Tarpiszczewa, prezesa Rosyjskiej Federacji Tenisowej. Oznajmił on niespodziewanie, że zawodniczka nadal korzysta z rosyjskiego obywatelstwa i mieszka w Moskwie.

Kazachowie szybko zdementowali tę informację, ale... do dzisiaj nie zrobiła tego Rybakina. Nie wpływa to dobrze na jej pozasportowy wizerunek, mimo że na korcie radzi sobie z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. I niewiele zmienia w tym temacie fakt, że wedle nieoficjalnych informacji jej obecnym miejscem zamieszkania pozostaje Dubaj.

Plotka głosi, że tenisistka dzieli tam luksusowy apartament z trenerem Stefano Vukovem. Chorwat w ubiegłym roku był czasowo zawieszony przez WTA za znęcanie się psychiczne nad swoją podopieczną. O ich toksycznej relacji piszemy szerzej TUTAJ.

Jelena Rybakina William West AFP

Jelena Rybakina David Gray AFP

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Jelena Rybakina wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej z trofeum.