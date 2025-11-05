Przed ostatnią kolejką WTA Finals w grupie nazwanej na cześć Sereny Williams sytuacja była bardzo klarowna. Jelena Rybakina miała zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie po tym, jak pokonała Igę Świątek, a Amanda Anisimova okazała się lepsza od Madison Keys. O drugie, czyli ostatnie premiowane awansem do półfinału zmagań w Rijadzie, miały powalczyć po godz. 16:30 czasu polskiego wiceliderka rankingu oraz młodsza z Amerykanek. Nie zmienił tego nawet komunikat, który pojawił się przed godz. 13:00 naszego czasu.

Dotarła wówczas informacja, że Madison Keys wycofała się z dalszego udziału w rozgrywkach z powodu choroby. Co ciekawe, nie zastąpiła jej Mirra Andriejewa. Rosjanka, która znajdowała się na pozycji pierwszej rezerwowej, zgłosiła niedyspozycję. W związku z tym do gry weszła Jekaterina Aleksandrowa. Tenisistka z Czelabińska nie miała oczywiście szans na miejsce w najlepszej "4", ale mogła zaliczyć singlowy debiut w tej imprezie, a ponadto powalczyć o 200 pkt do rankingu WTA oraz premię finansową.

Tuż po godz. 15:00 czasu polskiego doszło zatem do rewanżowego starcia 30-latki z Jeleną Rybakiną za finał WTA 500 w Ningbo. Wówczas reprezentantka Kazachstanu wygrała 3:6, 6:0, 6:2 i wykonała ogromny krok w stronę kwalifikacji do zmagań w Rijadzie kosztem Andriejewej. Teraz, chociaż pojedynek nie miał wpływu na układ drabinki fazy pucharowej, to mistrzyni Wimbledonu 2022 walczyła o to, by zachować szansę na zgarnięcie pełnej puli podczas WTA Finals - czyli 5 235 000 dolarów oraz 1 500 pkt dla niepokonanej zawodniczki arabskich rozgrywek. Kibiców 26-latki mógł jedynie martwić fakt, że na jej ramieniu pojawił się spory tejp, co sugerowało, że poprzednie mecze mocno dały jej się we znaki.

WTA Finals: Jelena Rybakina kontra Jekaterina Aleksandrowa w meczu fazy grupowej

Aleksandrowa wyszła na spotkanie z dobrą energią. Pewnie utrzymała na starcie swoje podanie, bez straty punktu, a po zmianie stron ruszyła po przełamanie. Miała break pointa na 2:0, ale ostatecznie Rybakina wyszła z opresji. Reprezentantka Kazachstanu wygrała trzy akcje z rzędu i doprowadziła do remisu. W następnych minutach to Jekaterina ciągle prezentowała się lepiej przy własnym podaniu. Brakowało jej jednak postawienia "kropki nad i". W trakcie szóstego rozdania posiadała w sumie dwie piłki na 4:2.

Gdy panie wkroczyły w decydującą część seta, momentum przeszło na stronię Jeleny. W dziewiątym gemie mistrzyni Wimbledonu 2022 doczekała się break pointów po tym, jak tenisistka z Czelabińska popełniła podwójny błąd serwisowy. Już pierwsza szansa została zamieniona na przełamanie. Przy stanie 5:4 Rybakina serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Nie straciła ani jednego punktu i zapewniła sobie wynik 6:4 w otwierającej partii.

Kazaszka była na fali, nie zamierzała zwalniać. Walczyła o przełamanie już w pierwszym gemie drugiej części pojedynku. Wówczas Aleksandrowa wyszła ze stanu 15-30, ale kilka minut później Rybakina dopięła swego. W tym fragmencie spotkania to Jelena prezentowała solidniejszą grę, notowała mniej pomyłek w istotnych momentach. Po zmianie stron objęła prowadzenie 3:1. Po tym, 26-latka wywalczyła jeszcze jednego breaka w siódmym gemie, już przy stanie 5:2 mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat mogła zamykać pojedynek.

Wtedy dość nieoczekiwanie Rybakina po raz pierwszy w meczu straciła swoje podanie. Chwilę później Aleksandrowa złapała kontakt i było już tylko 5:4. Jelena posiadała jednak jeszcze jedną szansę przy własnym podaniu na zagwarantowanie sobie kompletu zwycięstw w grupie. Przy stanie 30-15 popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. To oznaczało piłkę na 5:5 dla Jekateriny. 26-latka obroniła break pointa, później także drugiego. Ostatecznie reprezentantka Kazachstanu triumfowała w całym spotkaniu 6:4, 6:4 po 73 minutach walki. W piątek zagra w półfinale WTA Finals z którąś z trójki - Aryna Sabalenka, Coco Gauff albo Jessica Pegula.

Dokładny zapis relacji z meczu Jelena Rybakina - Jekaterina Aleksandrowa jest dostępny TUTAJ. Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Madison Keys Angela Weiss AFP

Jekaterina Aleksandrowa MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP