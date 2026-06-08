Rybakina na drodze Świątek. Już w pierwszym turnieju na trawie. Jest potwierdzenie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Tenisowe rozgrywki nie zwalniają tempa. Dopiero co zakończył się wielkoszlemowy Roland Garros, a już za trzy tygodnie startują główne zmagania na Wimbledonie. Wczoraj w mediach społecznościowych ukazał się filmik, jak Iga Świątek szykuje się do obrony tytułu w Londynie. Najpierw jednak Raszynianka zawita na turniej WTA 500 do Bad Homburg. Właśnie pojawił się specjalny komunikat organizatorów, istotny dla naszej reprezentantki. Dotyczy on Jeleny Rybakiny.

Iga Świątek i Jelena Rybakina rywalizowały ze sobą w tym roku podczas ćwierćfinału Australian Open
Iga Świątek i Jelena Rybakina rywalizowały ze sobą w tym roku podczas ćwierćfinału Australian OpenIzhar KHAN / AFPAFP

Wielkoszlemowy Roland Garros nie potoczył się zbyt dobrze dla Igi Świątek. Po raz pierwszy od siedmiu lat Raszynianki zabrakło w najlepszej "8" paryskich rozgrywek. Słabszy występ trzeciej rakiety świata osłodziła nam Maja Chwalińska, która przebyła drogę od kwalifikacji do finału. Świątek, po przegranej w czwartej rundzie z Martą Kostiuk, miała kilka dni na złapanie oddechu przed rozpoczęciem przygotowań do obrony tytułu na Wimbledonie.

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Wiemy już, że Iga zainaugurowała treningi na trawie. Wczoraj jedna z młodych zawodniczek umieściła w swoich mediach społecznościowych filmik, jak śledzi Polkę w trakcie zajęć. Co ciekawe, nasza reprezentantka przebywa w Londynie, na obiekcie All England Lawn Tennis Club Community Tennis Centre w Raynes Park. To właśnie stamtąd pochodzi ujęcie, które w niedzielę obiegło sieć.

25-latka ma w planach jeden start w turnieju WTA przed Wimbledonem. Podobnie jak w zeszłym roku, wybrała imprezę rangi "500" w Bad Homburg. Wówczas osiągnęła finał, przegrywając dopiero z Jessicą Pegulą. Była to jedyna przegrana Polki w minionym sezonie na trawie. Potem udała się do Londynu i zdobyła tytuł w trakcie wielkoszlemowej imprezy, tracąc po drodze tylko seta.

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Rybakina zabiera Świątek "1" na WTA Bad Homburg

Tym razem Amerykanki zabraknie na starcie. Pojawi się za to... Jelena Rybakina. Dziś organizatorzy turnieju opublikowali specjalny komunikat, w którym podali do informacji, że reprezentantka Kazachstanu wskoczyła na listę jako "zastępstwo za tenisistkę z TOP 30". W taki sam sposób mistrzyni Australian Open 2026 dostała się do zmagań, które odbywają się w tym tygodniu na kortach Queen's Club w Londynie.

Potem Rybakina ma jeszcze w planach wystąpić w Berlinie i dopiero na koniec w Bad Homburg. Zobaczymy zatem czy Jelena zagra we wszystkich trzech rozgrywkach poprzedzających Wimbledon, czy może jednak zdecyduje się na wycofanie z którychś zmagań. Trzeba również pamiętać, że Kazaszka rywalizuje z Aryną Sabalenką o pozycję liderki rankingu WTA. W notowaniu po Roland Garros różnica między paniami wynosi 947 pkt na korzyść Białorusinki.

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Obecny kalendarz wskazuje na to, że Rybakina stanie na drodze Świątek do tytułu już w pierwszym tegorocznym występie Polki na trawie. Iga miała być rozstawiona z "1", ale pojawienie się Jeleny na liście oznacza, że to Kazaszka wskoczyła na szczyt tego zestawienia. Nasza reprezentantka otrzyma "2", co oznacza, że i tak obie mogą się spotkać najwcześniej w finale. Z TOP 10 rankingu WTA mają się pojawić w Bad Homburg jeszcze: Mirra Andriejewa, Elina Switolina i Karolina Muchova. Główne zmagania rangi "500" potrwają od 21 do 27 czerwca.

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Kobieta w sportowym stroju i białym daszku, z zaplecionym warkoczem, skupiona podczas meczu tenisowego.
Jelena RybakinaMATTHIEU MIRVILLEAFP
Młoda tenisistka w różowym stroju i opasce poprawia daszek, skoncentrowana na meczu na korcie tenisowym.
Mirra AndriejewaMustafa Yalcin / Anadolu AgencyAFP


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