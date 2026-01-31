Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rybakina już dogoniła Świątek. Wieści po finale, wystarczyło ograć Sabalenkę

Paweł Czechowski

Zmagania w singlu pań na Australian Open 2026 już za nami - w sobotnim finale rozgrywek, po emocjonującym starciu, Jelena Rybakina ograła Arynę Sabalenkę. Kazaszka tym samym nie tylko zbliżyła się do Igi Świątek w rankingu WTA, ale i doścignęła Polkę w pewnej interesującej statystyce. Można rzec, że od teraz już obie panie należą do prawdziwej tenisowej elity.

Tenisistka w sportowej czapce i ubraniu wykonuje gest triumfu z zaciśniętą pięścią. W tle widoczna okrągła wstawka z dwiema zawodniczkami podczas ceremonii wręczenia pucharu, jedna trzyma okazałe trofeum.
Iga Świątek, Jelena Rybakina, Aryna SabalenkaDAVID GRAY / AFP - Martin KEEP / AFPAFP

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka w piorunującym stylu przechodziły przez kolejne fazy tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open - i aż do finału zmagań w Melbourne nie dały sobie uszczknąć ani seta.

Któraś z nich musiała jednak w końcu tu ulec - i zrobiła to Sabalenka, która - nie bez walki - przegrała z Kazaszką w kluczowym starciu w trzech odsłonach. Dla Rybakiny był to bez dwóch zdań wielki przełom w karierze.

Rybakina triumfatorką na Australian Open. W jednej statystyce już doścignęła Świątek

Przede wszystkim po raz pierwszy w dziejach swych profesjonalnych występów zdobyła ona tytuł na AO. W związku z tym także mogła liczyć na naprawdę solidny przyrost punktów w rankingu WTA i "doskok" do drugiej w klasyfikacji Igi Świątek. To jednak nie wszystko - jeśli mowa już o Polce, to urodzona w Moskwie sportsmenka zdołała doścignąć ją na innym polu.

Jak bowiem podano na profilu "OptaAce" Rybakina ogrywając Sabalenkę zaliczyła 10 z rzędu zwycięstwo w pojedynkach z tenisistkami z top 10 rankingu - i to stawia ją w absolutnej elicie.

W XXI wieku podobna sztuka udała się bowiem jeszcze tylko pięciu innym zawodniczkom - Justine Henin, siostrom Williams, Amelie Mauresmo i właśnie Raszyniance, która na AO zresztą sama przegrała z przedstawicielką Kazachstanu w ćwierćfinale.

WTA Tour. Przed nami turnieje na Bliskim Wschodzie

Tymczasem tour już niebawem przeniesie się na Bliski Wschód, gdzie czołowe tenisistki globu czekać będą m.in. "tysięczniki" w Dosze i Dubaju - i zwłaszcza ten pierwszy jest bliski sercu Igi Świątek, ponieważ w przeszłości triumfowała na nim aż trzy razy z rzędu.

Po lewej stronie sportowczyni w białej koszulce i czapce siedzi z butelką w ręku, po prawej druga osoba uśmiecha się, trzymając okazały puchar turniejowy, ubrana w sportowy strój z logo sponsorów.
Iga Świątek i Jelena RybakinaMartin KEEP / AFP - WILLIAM WEST / AFPAFP
Iga Świątek i Jelena Rybakina
Iga Świątek i Jelena RybakinaJULIEN DE ROSA/BURAK AKBULUT/ANADOLUAFP
Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych na zbliżeniu, każda na osobnym planie, skupione podczas rywalizacji na korcie tenisowym.
Iga Świątek i Jelena RybakinaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
