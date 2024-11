Rybakina jak Świątek. Kazaszka i Polka miały sposoby na Sabalenkę

WTA Finals 2024. Przed Igą Świątek absolutnie kluczowy mecz

Należy dodać, że do "klubu" Polki i Kazaszki już z pewnością nikt nie dołączy - co najwyżej Świątek może zostać jeszcze jedyną tenisistką, która w bieżącym roku zatriumfuje nad Białorusinką aż trzy razy. By jednak tak się stało, druga rakieta świata musi najpierw przedrzeć się do półfinałów turnieju w Arabii Saudyjskiej.