Dziesięć miesięcy temu Jelena Rybakina zakończyła serię spotkań bez porażki Igi Świątek w halowym turnieju w Stuttgarcie . To ona później dostała nowy model porsche, jesienią zrobiła w Dubaju prawo jazdy . W Dosze Polka niepokonana nie jest od 2020 roku, przegrała wtedy ze Swietłaną Kuzniecową , również potężnie serwującą zawodniczką, z którą kiedyś szczególnie nie radziła sobie Agnieszka Radwańska .

Niemniej Doha to od kilku lat jest właśnie terenem Igi Świątek, Polka wygrywała tu turnieje w latach 2022-24, mające rangę WTA 1000 (dwukrotnie) i WTA 500 (w 2023 roku). Teraz ma szansę jako druga w XXI wieku wygrać cztery razy z rzędu tę samą rywalizację, dokonała tego tylko Caroline Wozniacki w New Heaven (2008-11). I wydawało się, że skoro odpadły już Aryna Sabalenka czy Coco Gauff, to właśnie Jelena Rybakina będzie tą ostatnią z najgroźniejszych przeszkód.