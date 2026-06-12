Do przykrej sytuacji doszło jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dość szybko i sprawnie wychwycono, że wizerunek Igi Świątek wykorzystano nielegalnie do promocji hazardu.

Ukradli wizerunek Igi Świątek. Miała reklamować bukmachera

Na potrzeby promocji serwisu bukmacherskiego stworzono deepfake z polską tenisistką. Już na pierwszy rzut oka materiał wygląda na spreparowany, a zarówno mimika, gesty, jak i sposób wypowiedzi Świątek brzmią na wygenerowane i nienaturalne. Nie dla wszystkich może jednak być to aż tak oczywiste.

Hej, fani piłki, Iga Świątek z tej strony. Na mundialu 2026 emocje są ogromne, dlatego właśnie zostałam ambasadorką renomowanego bukmachera internetowego (...) Jako ambasadorka regularnie współpracuję z ich zespołem i osobiście ręczę za rzetelność i profesjonalizm tej platformy. Bezpieczeństwo i uczciwość stoją tu na pierwszym miejscu

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Fałszywa Iga przekonywała, że została ambasadorką firmy, a po kliknięciu w link zostawaliśmy przekierowani na stronę udającą legalny serwis bukmacherski. Witryna, do której przekierowywała sztucznie stworzona Świątek, została zaprojektowana w taki sposób, aby skutecznie imitować panel zakładów sportowych. Oszuści mieli na celu wyłudzenie pieniędzy, danych osobowych oraz danych kart płatniczych.

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CERT Orange Polska wystosował w tej sprawie komunikat, ostrzegając przed deepfekami wykorzystującymi wizerunek zawodniczki z Raszyna. Na czynniki pierwsze rozebrano w dokładnej analizie, na co zwracać uwagę, aby nie dać się nabrać.

Niestety 3. rakietę świata spotyka to nie po raz pierwszy. Już w przeszłości tworzono nagrania typu deepfake z wykorzystaniem jej wizerunku, próbując oszukać ludzi i wyłudzić od nich dane i pieniądze. Tym ważniejsze jest, aby w sieci być niezwykle wyczulonym i ostrożnie podchodzić do wszelkich podejrzanie wyglądających nagrań i reklam.

Podobny los w ostatnim czasie spotkał polską aktorkę - Julię Wieniawę. Ona też "miała" reklamować jednego z bukmacherów na okazję mistrzostw świata 2026 roku. W tym przypadku naturalnie również mamy do czynienia z deepfakiem.

Na otwarcie mundialu Meksyk pokonał 2:0 RPA. W drugim spotkaniu mistrzostw świata Korea Południowa odwróciła losy starcia z Czechami i wygrała 2:1. W piątek o godzinie 21:00 Kanada podejmie Bośnię i Hercegowinę.

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