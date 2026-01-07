Ruszył sezon i już takie słowa Celta ws. Świątek. Musi spełnić jeden warunek

W 2025 roku Iga Świątek wygrała trzy turnieje - triumf odniosła w Cincinnati, Seulu oraz na kortach Wimbledonu. Ta ostatnia sztuka udała jej się po raz pierwszy w karierze. To oznacza, że aby zdobyć karierowego Szlema pozostała jej wygrana w Australian Open.

Iga Świątek z rozmachem rozpoczęła rok 2026

Wiceliderka rankingu WTA rozpoczęła walkę o najwyższe cele podczas United Cup. Na samym początku Iga Świątek zmierzyła się z Evą Lys. W meczu, który okazał się prawdziwym rollercoasterem, Polka wyszła ze stanu 3:6, 1:3 i triumfowała ostatecznie 3:6, 6:3, 6:4. Wiele osób zwracało uwagę na parę elementów, które gwiazda wciąż miała do przepracowania, jak choćby serwis.

W drugim spotkaniu Świątek stanęła twarzą w twarz z Suzan Lamens. Holenderka okazała się dla Raszynianki prostszą rywalką niż Niemka. Świątek pokonała ją 6:3, 6:2 i wiadomo już, że w piątek zagra z Mayą Joint z reprezentacji Australii.

Iga Świątek będzie miała udany sezon? Dawid Celt postawił warunek

Po United Cup sezon zacznie się jednak w pełni rozpędzać. Co będzie trzeba zrobić, by Iga Świątek i jej kibice mogli go uznać za udany? Dawid Celt i Marek Furjan w podcaście Break Point spróbowali odpowiedzieć sobie na to pytanie. Mąż Agnieszki Radwańskiej i były tenisista postawił jeden warunek, który sprawi, że podobnie jak rok 2025, ten kolejny też będzie można uznać za satysfakcjonujący.

Furjan zapytał, czy według Celta udany sezon Igi Świątek to ten ze zdobytym szlemem. Ten przytaknął w odpowiedzi i potem rozwinął swoją myśl. "Każdy sezon, który Iga zakończy z tytułem wielkoszlemowym, niezależnie, co dołoży do tego, będzie sezonem udanym" - wyjaśnił.

"Co poniektórzy próbowali podważyć jej osiągnięcia z ubiegłego sezonu, że to trzy turnieje, że jest na opadającej (...) ale spójrzmy na to inaczej. Mamy świetne cztery sezony, cały czas trzyma poziom, w każdym z nich wygrywa turniej wielkoszlemowy, nie przegrywa w pierwszych rundach, mnóstwo półfinałów, mnóstwo bardzo solidnych występów, pomimo tego, że czasami brakowało dobrej gry, dobrego poziomu. To pokazuje, jaki poziom zbudowała" - podkreślił Celt.

