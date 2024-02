Rumuni bezlitośni dla Igi Świątek po meczu. Nie do wiary, o co poszło  

Iga Świątek przystąpiła do rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Dosze jako obrończyni tytułu. W pierwszej rundzie podopieczna Tomasza Wiktorowskiego skorzystała z "wolnego losu" i na kort weszła dopiero w poniedziałek (12.02). Jej pierwszą rywalką była Sorana Cirstea. Reprezentantka Polski w wielkim stylu rozpoczęła zmagania w Katarze, nie dając przeciwniczce żadnych szans. 22-latka pewnie wygrała całe spotkanie i zarobiła na korcie 72 tysiące 965 dolarów , co w przeliczeniu daje niecałe 300 tysięcy złotych. A co ważne, 7 z ostatnich 8 setów rozegranych w Doha zakończyło się zwycięstwem naszej gwiazdy wynikiem 6:0 lub 6:1.

"Szczerze mówiąc zapomniałam o tym. Ludzie w moim zespole w pewnym sensie przypominają mi, co osiągnęłam. Czasem zapominam. To dość szalone i trudne do zrozumienia, ponieważ nie myślałam, że gdy byłem młodsza, byłoby to dla mnie możliwe. Jestem naprawdę szczęśliwa. Będę ciężko pracować, aby grać dobrze i mam nadzieję, że będę się tym cieszyć przez długi czas" - mówiła zawodniczka.