Rozstanie ze Świątek, niespodzianka w Strasburgu. Fissette u boku mistrzyni WTA 1000
Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Rzymie na etapie półfinału. Dla Polki był to pierwszy tak dobry wynik w tym sezonie. Udało jej się to osiągnąć dopiero pod wodzą Francisco Roiga. Pod wodzą Wima Fissette'a ćwierćfinału w tym sezonie nie wygrała, a Belg w marcu stracił pracę. Na nową długo nie czekał. Właśnie sieć obiegły zdjęcia Fissette'a u boku dziewiątej tenisistki świata.
Iga Świątek nie rozgrywa dobrego sezonu, ale ostatnie kilkanaście dni to naprawdę pozytywny okres w kontekście gry i wyników. Iga na turniej WTA 1000 w Rzymie przyleciała bez pewności siebie, ale tę budowała kolejnymi meczami we Włoszech o czym sama mówiła w rozmowach po spotkaniach.
Ostatecznie jej występ w Wiecznym Mieście zakończył się na półfinale. W tym stoczyła przepiękny, zacięty bój z Eliną Switoliną. Ostatecznie Ukrainka okazała się lepsza po trzech setach rywalizacji, ale Świątek może po tym występie wyciągnąć bardzo dużo pozytywów przed Roland Garros.
Fissette z nową pracą. Zdjęcia w sieci
To pierwszy raz w tym sezonie, gdy przebrnęła przez granicę ćwierćfinału. Nie udało jej się to pod wodzą Wima Fissette'a. Belg został zwolniony w marcu. W jego miejsce przyszedł Francisco Roig, który szybko poprawił grę Igi. Jak się jednak okazuje Belg nie musiał czekać na nową współpracę.
Wyniki z drugiej połowy poprzedniego sezonu sprawiły, że Fissette prawdopodobnie trafił do sztabu jednej z najbardziej utalentowanych zawodniczek. Mowa o Victorii Mboko. Kanadyjka jest dziewiątą rakietą świata i obecnie trenuje w Strassbourgu pod okiem Belga. Ma na swoim koncie kilka naprawdę bardzo znaczących wyników.
Mboko już dwukrotnie grała bowiem w finałach turniejów rangi WTA 1000. Ten pierwszy - w Montrealu przed własnymi kibicami wygrała, pokonując Naomi Osaka. Drugi - w Doha przegrała z Karoliną Muchovą trzy miesiące temu. Pod wodzą Fissette'a chciałaby pewnie wykonać krok do przodu w Wielkich Szlemach. Tam na razie granicą jest czwarta runda.