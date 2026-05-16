Rozstanie ze Świątek, niespodzianka w Strasburgu. Fissette u boku mistrzyni WTA 1000

Iga Świątek nie rozgrywa dobrego sezonu, ale ostatnie kilkanaście dni to naprawdę pozytywny okres w kontekście gry i wyników. Iga na turniej WTA 1000 w Rzymie przyleciała bez pewności siebie, ale tę budowała kolejnymi meczami we Włoszech o czym sama mówiła w rozmowach po spotkaniach.

Ostatecznie jej występ w Wiecznym Mieście zakończył się na półfinale. W tym stoczyła przepiękny, zacięty bój z Eliną Switoliną. Ostatecznie Ukrainka okazała się lepsza po trzech setach rywalizacji, ale Świątek może po tym występie wyciągnąć bardzo dużo pozytywów przed Roland Garros.

Fissette z nową pracą. Zdjęcia w sieci

To pierwszy raz w tym sezonie, gdy przebrnęła przez granicę ćwierćfinału. Nie udało jej się to pod wodzą Wima Fissette'a. Belg został zwolniony w marcu. W jego miejsce przyszedł Francisco Roig, który szybko poprawił grę Igi. Jak się jednak okazuje Belg nie musiał czekać na nową współpracę.

Wyniki z drugiej połowy poprzedniego sezonu sprawiły, że Fissette prawdopodobnie trafił do sztabu jednej z najbardziej utalentowanych zawodniczek. Mowa o Victorii Mboko. Kanadyjka jest dziewiątą rakietą świata i obecnie trenuje w Strassbourgu pod okiem Belga. Ma na swoim koncie kilka naprawdę bardzo znaczących wyników.

Mboko już dwukrotnie grała bowiem w finałach turniejów rangi WTA 1000. Ten pierwszy - w Montrealu przed własnymi kibicami wygrała, pokonując Naomi Osaka. Drugi - w Doha przegrała z Karoliną Muchovą trzy miesiące temu. Pod wodzą Fissette'a chciałaby pewnie wykonać krok do przodu w Wielkich Szlemach. Tam na razie granicą jest czwarta runda.

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Rzymie, pokonując w znakomitym stylu Naomi Osakę

Wim Fissette i Iga Świątek

Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie

