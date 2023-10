Rozłam w zespole Amerykanki. To koniec, ogłasza to wprost przed meczem ze Świątek

Iga Świątek i Coco Gauff udanie rozpoczęły rozgrywki WTA Finals. Obie wygrały swoje spotkania w dwóch setach. W drugiej kolejce zmagań w grupie Chetumal dojdzie do ich bezpośredniego starcia. Zwyciężczyni tego pojedynku mocno zbliży się do awansu do półfinału imprezy w Meksyku. Na konferencji prasowej zapytano Amerykankę o jej o rozstanie z trenerem. Mistrzyni US Open przyznała, że ich współpraca rzeczywiście dobiegła końca. Później potwierdził to sam szkoleniowiec.