Rozgromiła rywalkę, mimo że musiała zejść z kortu. Wysłała Świątek jasny sygnał, już na nią czeka

Przerywane spotkanie nie przeszkodziło rozpędzonej Coco Gauff

Spotkanie rozpoczęło się z wielominutowym opóźnieniem ze względu na opad deszczu, jaki pojawił się nad kortem w Cancun tuż po zakończeniu spotkania Igi Świątek z Marketą Vondrousovą . Nie spowodowało to jednak większych problemów po stronie Coco Gauff , która od razu ruszyła do ataku.

Przy stanie 6:0, 1:0 znów pojawił się deszcz i zawodniczki musiały na długi czas opuścić kort. Po powrocie do rywalizacji Tunezyjce udało się wygrać jednego gema, ale jak się później okazało - to wszystko, na co było stać Ons Jabeur tego dnia. Kolejne pięć gemów z rzędu powędrowało do Coco Gauff, która tym samym zwyciężyła w całym spotkaniu 6:0, 6:1.