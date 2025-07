Rozbita przez Świątek Bencic od razu zaczęła mówić o Polce. Klasy nie kupisz

- Nie sądzę. Oczywiście granie jeden mecz po drugim nie jest czymś oczywistym, ale akceptuję to, co było . Jeśli nie ma się nad tym (harmonogramem - przyp.) kontroli, to się o tym nie myśli. Więc nie powiem, by to miało przełożenie na moją grę. Iga była po prostu tego dnia o wiele lepsza ode mnie - zasadniczo postawiła sprawę była czwarta tenisistka świata.

- Jestem naprawdę dumna z tego turnieju . Nie ma niczego, czego bym tak naprawdę żałowała. Na pewno będę miała czas na refleksję, ale tym występem jestem również bardzo zmotywowana do kolejnych zawodów - podkreśliła, by następnie wyłożyć te pozytywy, które są dla niej najważniejsze.

- Czułam, że wytrzymywałam do końca swoich meczów. W całym turnieju trzymałam się dobrze psychicznie. Poza tym nie czułam we wszystkich meczach, że gram swój najlepszy tenis, co daje mi trochę więcej pewności siebie niż gdybym po prostu była w formie. I zdecydowanie będę chciała to wykorzystać. Osiągnęłam swój cel, bo chciałam ponownie znaleźć się w pierwszej dwudziestce przed końcem roku, więc to zadanie jest spełnione. Jestem bardzo dobrze nastawiona do dalszego pięcia się w rankingu i następnych wyzwań - zapowiedziała doświadczona zawodniczka.