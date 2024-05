Rosyjski mistrz mówi o Idze Świątek, niespodzianka. Co za słowa o Polce

Iga Świątek już kilka razy w swojej karierze udowodniła, że nigdy się nie poddaje i jak sama przyznaje, ta niezłomność jest cechą, którą przekazał jej największy z idoli, a więc Rafael Nadal. - Cóż, myślę, że to Rafa już dawno mnie nauczył, że najlepszym sposobem jest zawsze walka do końca i niepoddawanie się. To tylko zwiększa Twoje szanse na wygraną. Nie ma sensu ciężko pracować i dawać z siebie wszystko, żeby zagrać dobrze, a potem się poddawać - tak mówiła o swoim podejściu 27 maja na konferencji prasowej.

Bardzo szybko przekonaliśmy się o tym, że słowa przekuwa w czyny. Zrobiła to dokładnie dwa dni po tej wypowiedzi, podczas meczu z Naomi Osaką . Polka mierzyła się z czterokrotną mistrzynią turniejów rangi Wielkiego Szlema, a mimo tego była wielką faworytką tego starcia. Z racji na nawierzchnię ziemną, formę oraz pozycję w rankingu nie mogło być inaczej. Japonka wraca po urodzeniu dziecka i jej celem ma być zbudowanie formy na wrześniowe US Open.

Miedwiediew zachwyca się Świątek. Rosjanin pod wrażeniem

Ta sztuka naszej gwieździe się udała i wróciliśmy do stanu 5:5, co wydawało się wręcz nieprawdopodobne. Ostatecznie pierwsza rakieta świata wygrała 7:5, nie przegrywając gema od stanu 2:5. Dzięki temu to Polka zagra w meczu o czwartą rundę, choć jeszcze nie wiemy z kim. O tym spotkaniu mówił po meczu cały świat. Nawet Danił Miedwiediew przyznał, że oglądał ten pojedynek. - Tak, widziałem mecz Igi. To było bardzo dobre spotkanie i naprawdę świetny powrót - powiedział mistrz US Open z 2021 roku.