Daria Kasatkina ma na swoim koncie sześć triumfów w turniejach rangi WTA, a po raz ostatni wygrała w sierpniu 2022 roku, kiedy to w finale w Granby pokonała Darię Saville. Dobrze prezentuje się też w bieżącym sezonie - docierała do finałów w Adelajdzie i Abu Zabi, gdzie ulegała kolejno Jelenie Ostapenko i Jelenie Rybakinie.

Rosyjska tenisistka słynie też z wyrazistych wypowiedzi, a swego czasu dosadnie komentowała to, co dzieje się w jej ojczyźnie od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę . "Szczerze mówiąc jestem w gów... nastroju. Nie będę tego ukrywała. Moja rodzina, moi rodzice są nadal w Rosji. Jak można się było zorientować w ostatnich dniach tam też panuje wielki bałagan" - mówiła pod koniec czerwca 2023 roku , podkreślając, że "Ukraińcy są w dużo gorszej sytuacji".

W 2022 roku 26-letnia dzisiaj zawodniczka dokonała z kolei coming outu i zdradziła, że jest w związku z łyżwiarką figurową Natalią Zabijako. W rozmowie z jednym z rosyjskich blogerów deklarowała, że "życie w zgodzie z samym sobą to jedyna rzecz, która się liczy".

"Uważam, że ważne jest, aby o tym mówili wpływowi ludzie ze sportu czy jakiejkolwiek innej sfery. To ważne dla młodych ludzi, którzy mają problemy ze społeczeństwem i potrzebują wsparcia" - dodawała.

Daria Kasatkina ma propozycję dla Igi Świątek. Fani będą zachwyceni

To właśnie ze swoją partnerką Kasatkina nagrywa vlog i, które regularnie publikuje w serwisie YouTube. Tenisistka, która obecnie zajmuje 11. miejsce w rankingu WTA, w swoich nagraniach dokumentuje przygotowania do turniejów, spotkania z kibicami oraz innymi gwiazdami tenisa. Bohaterkami ostatnio zamieszczanych przez nią materiałów były m.in. Sloane Stehpens, Coco Gauff czy Anna Kalinska.

Kasatkina Igę Świątek nazywa "Iguszką", a ostatnio zauważyła, że część kibiców zaczęła używać wymyślonego przez nią pseudonimu. I postanowiła odpowiedzieć na jeden z komentarzy w serwsie X (dawny Twitter). "Podoba mi się, że używacie teraz pseudonimu Iguszka" - napisała, na co zareagowała jedna z fanek Igi. "Mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy ją w twoich vlogach" - przyznała.

Ciągle o tym pamiętamy i dołożymy wszelkich starań, żeby Iguszka znalazła się we vlogu

Na tym nie koniec. Rosyjska tenisistka udostępniła komentarz polskiej fanki oraz oznaczyła profil Igi Świątek. "Ok Iga, musimy to zrobić dla naszych fanów. Czekali na to zbyt długo" - dodała, a jej wpis polubiła m.in. psycholog polskiej tenisistki, Daria Abramowicz.