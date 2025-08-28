Rosyjska gwiazda pominęła Świątek i Sabalenkę. Zaskakujący wybór, słowa poszły w świat

Iga Świątek świetnie rozpoczęła US Open 2025. Polka w 1. rundzie pokonała Emilianę Arrango 6:1, 6:2. - Starałam się przyzwyczaić do kortu, do innego trochę rytmu niż był w Cincinnati. I przede wszystkim do tego światłocienia. Połowa piłek, gdy byłam po drugiej stronie mi "znikała". Nie ma to jednak większego znaczenia. Dostosowałam się dobrze i dzięki temu solidnie grałam - oznajmiła po meczu.

Przed turniejem wielu ekspertów wskazywało na Świątek jako jedną z głównych kandydatek do końcowego triumfu. Mówili o tym m.in. Mats Wilander, Martina Navratilova, a także branżowe media, jak np. pundtodebreak.com. Obok Polki najczęściej wymieniano Arynę Sabalenkę i Coco Gauff.

Szarapowa wskazała faworytkę US Open. To wcale nie Świątek

Maria Szarapowa była gościem programu "Today Show", gdzie została zapytana o to, kto jej zdaniem wygra na Flushing Meadows w 2025 roku.

Stawiacie mnie w trudnej sytuacji, to miał być łatwy wywiad... Chcę Coco

Rozwiń

Wybór Rosjanki padł więc na Coco Gauff, która w meczu 1. rundy US Open miała wielkie problemy, aby pokonać Alcję Tomljanović. Ostatecznie Amerykanka triumfowała po trzech godzinach 6:4, 6:7 (2), 7:5. Numer "3" rankingu WTA teraz zmierzy się z Donną Vekić.

Słowa byłej rosyjskiej gwiazdy i mistrzyni US Open 2006 są szeroko komentowane na świecie. - Szarapowa zaskoczyła decydując się na wskazanie zwyciężczyni tytułu US Open 2025. Była tenisistka zignorowała główne faworytki, czyli Arynę Sabalenkę i Igę Świątek - napisał rumuński Eurosport. O przewidywaniach byłej rosyjskiej gwiazdy napisał także tennis365.com. - Ikona tenisa ujawniła swój typ. Zaskakująco nie wskazała na dwie główne faworytki - czytamy.

Szarapowa w trakcie tegorocznego US Open została włączona do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa. Wybór 38-letniej Rosjanki wywołał olbrzymie poruszenie nie tylko wśród kibiców, ale też innych tenisistek. Wydarzenie skomentowały m.in. Świątek i Gauff. Najwięcej się jednak mówiło o wystąpieniu Sereny Williams, która doceniła swoją byłą rywalkę.

Iga Świątek mecz 2. rundy US Open rozegra w czwartek (28 sierpnia). Jej rywalką będzie Holenderka Suzan Lamens. Spotkanie zaplanowano na godz. 17:30. Relację tekstową z tego meczu będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Maria Szarapowa Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek zagra z Suzan Lamens o trzecią rundę US Open Sarah Stier AFP

Iga Świątek David Gray AFP

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport