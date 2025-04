Rosną obawy o Igę Świątek. "To nie funkcjonuje"

Nie była to jednak pierwsza tak trudna batalia dla Igi Świątek w tym sezonie. Ba, z problemami nasza reprezentantka zmaga się od momentu powrotu do rywalizacji po wpadce dopingowej i nawiązania współpracy z Wimem Fissettem . Kibice mieli nadzieję, że "dawna Iga" wróci wraz z rozpoczęciem sezonu na mączce. Niestety, tym razem nawierzchnia ta nie jest tak sprzyjająca dla raszynianki, jak bywało to w poprzednich latach.

Eksperci zaniepokojeni o Igę Świątek. "Męczy się"

Walka Igi Świątek z samą sobą nie umyka dziennikarzom i ekspertom. Oglądając czwartkowy mecz z Alexandrą Ealą wielu z nich podzieliło się swoimi przemyśleniami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Od komentarza nie powstrzymał się m.in. Tomasz Lis. "Od kilku miesięcy Iga jest bezradna w meczu z sobą. To dla niej o wiele trudniejsza rywalka niż wszystkie konkurentki. (...) Co nie zmienia tego, że moje wsparcie dla niej jest bezwarunkowe. Jak za 10 lat będzie nr 50 to się to nie zmieni" - stwierdził dziennikarz.