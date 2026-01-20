Rosjanka wypaliła nt. Igi Świątek. Jej słowa poszły w świat

Mirra Andriejewa, podobnie jak Iga Świątek, nie miała łatwej przeprawy w pierwszej rundzie Australian Open. 18-letnia Rosjanka musiała odrabiać straty w starciu z Donną Vekić, by ostatecznie wygrać 4:6, 6:3, 6:0. Młoda tenisistka zapewne wolałaby już zapomnieć o falstarcie w Melbourne, jednak na kolejny mecz nie będzie musiała długo czekać - już w środę rozegra kolejne spotkanie, w którym zmierzy się z Marią Sakkari.

Mirra Andriejewa podsumowała Igę Świątek i Arynę Sabalenkę. Tym się różnią

Rosjanka po wygranej nad Donną Vekić zgodnie z planem zjawiła się na konferencji prasowej, podczas której dość niespodziewanie zapytana została o... Igę Świątek. 18-latka nie wahała się długo nad odpowiedzią i jasno powiedziała, co sądzi o polskiej zawodniczce. Zaczęła jednak od podsumowania Aryny Sabalenki, obecnej liderki rankingu WTA.

"Aryna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Pokazuje wiele rzeczy, które dzieją się na trasie. Szczerze mówiąc, lubię oglądać jej relacje. To całkiem interesujące. Świetnie jej idzie podtrzymywanie odpowiedniego nastroju w mediach społecznościowych, na przykład poprzez bycie zabawną i robienie wielu rzeczy z fanami" - powiedziała Andriejewa, cytowana przez The Tennis Gazzette. Jej zdaniem Sabalenka doskonale potrafi utrzymywać kontakt z kibicami również wtedy, gdy akurat nie rywalizuje na korcie.

Inaczej, w ocenie Rosjanki, prezentuje się Iga Świątek. "Kiedy Iga była numerem jeden na świecie, wszyscy wiedzieliśmy, że jest raczej cichą osobą. Na boisku radzi sobie ze wszystkim bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że jest bardziej zamknięta" - zaznaczyła. Andriejewa zwróciła uwagę, że Polka nie jest tak aktywna w mediach społecznościowych jak Sabalenka, która chętnie nagrywa filmiki i dzieli się kulisami życia tenisowego. Polka natomiast ceni sobie prywatność.

18-latka podkreśliła jednak, że jej zdaniem każda z tenisistek ma prawo być sobą. "Wszyscy są różni i dla każdego jest miejsce. Każdy powinien robić to, co chce" - podsumowała, jasno pokazując, że różnorodność charakterów to jedna z największych sił kobiecego tenisa i coś, co zachęca fanów do oglądania meczów z udziałem pań.

Iga Świątek AFP

Mirra Andriejewa TOM WELLER/DPA Picture-Alliance via AFP AFP

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka Polsat Sport