Rosjanka toczyła zaciętą walkę z Igą Świątek, 5:5 na tablicy wyników. Potem wydarzyło się to

W tym sezonie Iga Świątek zaliczyła solidne przygotowania do Wimbledonu. Najpierw nasza tenisistka trenowała na Majorce, a później udała się na turniej rangi WTA 500 do Bad Homburg. Polka zanotowała w sumie trzy zwycięstwa, w tym dwa bardzo cenne, bo przeciwko dobrze grającej na trawie Jekaterinie Aleksandrowej i finalistce ubiegłorocznego Szlema w Londynie - Jasmine Paolini.

24-latka rozegrała swój pierwszy w zawodowej karierze finał na tej nawierzchni, ale musiała w nim uznać wyższość rozstawionej z "1" Jessice Peguli po zaciętej walce. Mimo przegranej w decydującej starciu, forma raszynianki napawała optymizmem przed wielkoszlemową imprezą.

Podczas piątkowego losowania drabinki okazało się, że Polka rozpocznie turniej w stolicy Wielkiej Brytanii od spotkania z Poliną Kudiermietową, młodszą siostrą bardziej znanej Weroniki. Nieobliczalna Rosjanka miała w tym roku jeden większy przebłysk. Na początku sezonu dotarła do finału WTA 500 w Brisbane, gdzie po trzysetowej batalii uległa Arynie Sabalence. Ostatni czas przyniósł jednak serię sześciu porażek z rzędu po stronie 64. aktualnie tenisistki rankingu. Swój poprzedni mecz 22-latka wygrała... 31 marca. To sprawiało, że Iga przystępowała do rywalizacji w roli wyraźnej faworytki.

Wimbledon: Iga Świątek kontra Polina Kudiermietowa w pierwszej rundzie

Pojedynek rozpoczął się od serwisu Świątek. Polka już na "dzień dobry" zafundowała rywalce dwa asy, tracąc żadnego punktu. Po zmianie stron Iga objęła prowadzenie 30-0 przy podaniu przeciwniczki, ale od tego momentu Kudiermietowa podniosła swój poziom. Rosjanka zgarnęła cztery kolejne akcje i wyrównała na 1:1. W następnych minutach Polina zaczęła coraz częściej używać skrótów. I przynosiło to coraz więcej korzyści 22-latce. Zdarzało się, że Polka w ogóle nie dochodziła do piłek. A jeśli już dochodziła, to rywalka miała potem prostą drogę do wygrania punktu.

W piątym gemie Iga popełniła kilka błędów i 64. rakieta świata doczekała się break pointa. Na szczęście wtedy to rywalka posłała piłkę w siatkę i doszło do równowagi. Ostatecznie to rozdanie trafiło w ręce raszynianki. Później przez długi czas obie komfortowo wygrywały własne gemy serwisowe. Przy 5:4 dla Świątek, pojawił się pierwszy test przed Rosjanką. Zrobiło się 30-30 przy jej podaniu, ale później posłała asa, następnie pojawił się błąd Polki i doszło do kolejnego wyrównania.

Potem mieliśmy 30-30 przy serwisie Igi. Nasza reprezentantka przetrwała kluczową wymianę, rywalka popełniła niewielki błąd. Potem jeszcze jeden punkt trafił w ręce raszynianki i tym samym Polka miała już co najmniej gwarancję tie-breaka. Ostatecznie jednak do niego nie doszło. Po podwójnym błędzie serwisowym Rosjanki zrobiło się 30-30. Potem Świątek wymusiła jeszcze dwie pomyłki na przeciwniczce dobrymi akcjami. Pierwszy break point dla raszynianki w meczu od razu został zamieniony triumf w premierowej odsłonie 7:5.

Na starcie kolejnej części meczu mieliśmy powrót tego, co działo się przez większość pierwszej partii - obie pewnie utrzymywały swoje podania. Taki stan rzeczy potrwał aż do czwartego gema. Wówczas Świątek wypracowała sobie break pointa, przy którym znów doczekała się błędu po stronie rywalki. Kudiermietowa próbowała postraszyć raszyniankę, chciała od razu odrobić stratę. Było 30-30, ale od tego momentu punkty trafiały na konto Igi i zrobiło się 4:1 dla Polki.

To był fragment, który ostatecznie zabrał nadzieję Poliny na wygranie spotkania. Na koniec szóstego rozdania mnożyły się po jej stronie podwójne błędy serwisowe, przegrała gema do zera. Później Świątek wykorzystała swoje podanie i zamknęła pojedynek rezultatem 7:5, 6:1. W drugiej rundzie Wimbledonu nasza reprezentantka zagra ze swoją przyjaciółką z czasów juniorskich - Caty McNally. Amerykanka pokonała na otwarcie głównych zmagań Jodie Burrage 6:3, 6:1.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Polina Kudiermietowa jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Londynie potrwa do 13 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Transmisje z Wimbledonu przeprowadza Telewizja Polsat. Relacje tekstowe z meczów naszych reprezentantów będą dostępne w naszym serwisie.

Iga Świątek ARNE DEDERT / DPA AFP

Polina Kudiermietowa JULIEN DE ROSA AFP

Iga Świątek ARNE DEDERT / POOL / AFP AFP