Rosjanka przerażona przed starciem z Igą Świątek. Aż zabrakło jej słów. Nagle wyznała to wprost

Tym razem Iga Świątek będzie zdecydowaną faworytką. Jekaterina Aleksandrowa ma tego świadomość. Zapytana o Polkę tuż po swoim meczu, milczała przez kilka sekund, zbierając myśli. "To będzie supertrudne zadanie. Trudniejsze już być nie może. Po prostu wyjdę na kort i będę cieszyć się chwilą. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co to da" - stwierdziła w końcu.