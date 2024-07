To właściwie żart. Nikt nie mógł się tego spodziewać, powiedziałbym, że to było jakieś nieporozumienie. To przeczy wszelkiej logice. Putincewa jest świetna. Ma odwagę, by zwyciężać, walczy do końca, ma dobry charakter. Pod względem charakteru mogłaby być jednym z liderów, ale pod względem umiejętności, powiedzmy, Sabalenka jest lepsza

~ zaznaczył mężczyzna, cytowany przez portal "sovsport.ru".