Iga Świątek do Melbourne przybyła tuż po wygranym przez polską reprezentację United Cup. Wiceliderka światowego rankingu przez dwie pierwsze rundy Australian Open przeszła bez mniejszych problemów, nie tracąc seta w starciach ze znacznie niżej notowanymi Chinką Yue Yuan oraz Czeszką Marią Bouzkovą. Większy problem Raszynianka miała w trzeciej rundzie, gdzie musiała rozegrać trzecią partią z Rosjanką Anną Kalinską.

Po kontuzji i wycofaniu się z turnieju Naomi Osaki przeciwniczką Świątek w czwartej rundzie była przedstawicielka gospodarzy Maddison Inglis. 168. rakieta świata nie postawiła Polce wymagających warunków, wygrywając w meczu zaledwie trzy gemy.

To zwycięstwo oznaczało, że na drodze Świątek po drugi z rzędu półfinał Australian Open stanie Jelena Rybakina. Ich ostatni pojedynek wielkoszlemowy zakończył się triumfem Świątek po trzysetowej rywalizacji. Ostatniej nocy szybko stało się jasne, że do powtórki nie dojdzie.

Świątek nie dała rady Rybakinie. Drugi z rzędu półfinał Australian Open był poza zasięgiem

Mecz rozpoczął się od wzajemnych przełamań obu tenisistek. Świątek jako pierwsza wygrała przy serwisie rywalki, lecz przy pierwszej okazji utraciła przewagę nad Rybakiną. Losy pierwszej partii zakończyły się w dwunastym gemie, gdy Rybakina za drugim razem przełamała Igę i wygrała w pierwszej partii 7:5.

Od tego momentu Polka wygrała zaledwie jednego gema. Rybakina absolutnie zdominowała Raszyniankę, przełamując jej serwis dwukrotnie. Po 36 minutach rywalizacji w drugim secie Kazaszka wykorzystała piłkę meczową i wygrała ze Świątek 7:5, 6:1. W półfinale czeka już na nią Jessika Pegula.

Sporo zamieszania wywołały słowa Świątek wypowiedziane niedługo po zakończeniu starcia z Rybakiną. Na konferencji prasowej Polka odniosła się do prywatności zawodniczek, bez kozery porównując je ze zwierzętami w ZOO. - Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym - rzuciła Świątek w rozmowie z dziennikarzami.

Te słowa są odniesieniem do dwóch sytuacji - wideo z udziałem Polki, w którym została zatrzymana przez ochronę z powodu braki przepustki, a także zarejestrowanego przez kamery ataku złości Coco Gauff po zaskakująco gładkiej porażce w ćwierćfinale z Eliną Switoliną.

Rosjanie nie potrafili się powstrzymać. Znów nazwali Igę Świątek "oszustką"

Porażka Świątek z Rybakiną i odpadnięcie z Australian Open na etapie ćwierćfinału nie uleciał uwadze rosyjskich mediów. Większość z nich w stanowczy sposób odniosła się do postawy Polki, lecz finalnie brakowało z ich strony ciosów "poniżej pasa". Innym tropem poszła redakcja "sportbox.ru", która po raz kolejny w bezpardonowy sposób zaatakowała Świątek.

Już w tytule artykułu nazwano Igę Świątek "oszustką". Nie jest to pierwszy wybryk ze strony tej redakcji - stało się już tak m.in. po pokonaniu Ludmiły Samsonowej w ćwierćfinale Wimbledonu 2025. Po spotkaniu z Rybakiną, która do 2018 roku reprezentowała Rosję, historia się powtórzyła.

Po raz kolejny wypomniano Raszyniance "skandal dopingowy", po którym musiała odbyć krótką karę dyskwalifikacji z powodu wykrycia w swoim organizmie śladowej ilości trimetazydyny.

Tekst oznaczony jest wiele mówiącym tytułem: "Czy jesteśmy zwierzętami? Rosyjska tenisistka upokarza polskiego oszusta na Australian Open". W kolejnych wersach autor wykorzystał cytowaną już wypowiedź Świątek, oceniając ją jako przejaw "prawdziwej histerii", a także "obwiniania wszystkich, tylko nie siebie".

Iga Świątek AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek i Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press