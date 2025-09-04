Iga Świątek podczas tegorocznego US Open miała pewne problemy, lecz finalnie w drodze do ćwierćfinału straciła tylko jednego seta. Polka swoją przeciwniczkę w walce o półfinał nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego zna doskonale. Raszynianka po raz ostatni spotkała się z Amandą Anisimovą w historycznym finale Wimbledonu, który zakończył się pogromem 6:0, 6:0 na korzyść Świątek.

Jasne było, że w Nowym Jorku nie ma co spodziewać się podobnego rozstrzygnięcia. Amerykanka wyciągnęła lekcję z poprzedniego spotkania z Polką i w środowy wieczór zaprezentowała się znakomicie. Świątek przez spory czas meczu była w stanie nawiązać zaciętą walkę z rywalką, lecz finalnie Anisimova zwyciężyła 6:4, 6:3 i w półfinale US Open zmierzy się z Naomi Osaką, od niedawna podopieczną Tomasza Wiktorowskiego.

Utarczka słowna Świątek z dziennikarzem w polu zainteresowania dziennikarzy

Po zakończeniu spotkania bardzo głośno zrobiło się o Polce w kontekście zachowania na pomeczowej konferencji prasowej. Świątek wdała się w wymianę zdań z jednym z dziennikarzy, który w jej niepowodzeniu szukał konsekwencji nagromadzeniem startów w ostatnim czasie. Raszynianka nie wytrzymała, gdy autor pytania zaczął drążyć temat i odniósł się do potencjalnego zmęczenia psychicznego zawodniczki.

- To spytaj tych, którzy układają nasz terminarz. My musimy się dostosować. A może ty potrzebujesz przerwy? Wyglądasz, jakbyś potrzebował - Skoro tak, to co tutaj robisz? - w taki sposób Świątek odpowiedziała na pytanie dotyczące ewentualnych skutków dużej ilości występów w ostatnich tygodniach.

Ta dyskusja podzieliła kibiców i ekspertów. Część komentujących pochwaliła działanie Świątek, lecz zdarzyły się również głosy krytykujące zachowanie polskiej tenisistki. Swoje zdanie na ten temat ma ekspert telewizyjny Marek Furjan, który zwrócił uwagę na to, jak bardzo niepotrzebna była cała zaistniała sytuacja.

Rosjanie piszą o Świątek. Wprost uderzają w Abramowicz

Cała sytuacja nie mogła umknąć rosyjskim mediom, które bardzo chętnie opisują kolejne poczynania polskiej tenisistki. Zazwyczaj nie są to pozytywne komunikaty, a w najlepszym wypadku pojawiają się opinie neutralne do bólu.

Na łamach portalu "sport-express.ru" przedstawiono całą sytuację, nie pomijając przy tym poprzednich utarczek słownych Świątek z przedstawicielami mediów. - Wydaje się, że w tej wymianie zdań nie było jawnej niegrzeczności, choć atakowanie przedstawicieli mediów na konferencjach prasowych w tenisie jest uważane za nietakt - skwitowało rosyjskie medium.

W tym samym tekście dodatkowo pokuszono się o odważną tezę. Zdaniem Olega Szamonajewa sporą winę za taki stan rzeczy ponosi Daria Abramowicz, która od wielu lat ściśle współpracuję z wielokrotną mistrzynią wielkoszlemowych turniejów. Jest ona przedstawiana jako postać, która w opinii autora "od dawna kontroluje nie tylko życie sportowe Igi, ale także jej życie prywatne".

W kolejnych zdaniach pokuszono się również o pewne spekulacje bezpośrednio dotykające osobistych spraw Świątek. Szamonajew, powołując się na plotki, stwierdził, że "autorytarny specjalista" ma nie pozwalać Polce na kontakty z najbliższymi, a dodatkowo Abramowicz ma również podejmować za nią wszelkie decyzje, również te dotyczące kształtu jej sztabu szkoleniowego.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Elsa AFP

Daria Abramowicz i Iga Świątek Łukasz Żurek AFP