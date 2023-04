"Czuję, że sport jest bardzo ważny i zawsze był używany w propagandzie. Od początku nasza dyscyplina mogła zrobić więcej, aby pokazać, że jest przeciwko wojnie. Tak się jednak nie stało, choć rozważano to, a teraz wykluczenie Rosjan i Białorusinów byłoby niesprawiedliwe, ponieważ decyzja powinna zapaść rok temu" - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z BBC. Jej słowa odbijają się głośnym echem także w Rosji. Tamtejsza propaganda robi wszystko, by rzeczywisty przekaz nie dotarł do obywateli...