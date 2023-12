Iga Świątek nie zamierza być obojętna wobec ludzkiej krzywdy. Raszynianka wielokrotnie wyrażała swoje wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów , którzy od ponad roku odpierają ataki wroga. Przykładem jest ukraińska wstążeczka na czapce zawodniczki, która towarzyszy jej w turniejach. Mało tego, choć traktuje rywalki z szacunkiem, jest przeciwna temu, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli rywalizować o wielkoszlemowe tytuły. Jakby tego było mało, po sezonie pierwsza rakieta świata przekazała darowiznę do ofiar wojny.

Iga zrobiła wiele dobrego dla Ukraińców i dla mojej fundacji. Przekazała nam pokaźną kwotę. To pomogło w organizacji obozów tenisowych dla dzieci, które organizujemy co roku. Jest bardzo wielkim wsparciem dla Ukrainy. Poza nią darowiznę przekazał Stefanos Tsitsipas, ale te wszystkie osoby mogę policzyć na palcach jednej ręki

Trener Igi Świątek na celowniku Rosjan. Nie zamierzali tego przemilczeć

Słowa trenera odbiły się szerokim echem w Rosji. Tamtejszy serwis "Championat.com" zacytował wypowiedź Polaka, czym rozjuszył kibiców , którzy dość ostro odnosili się do słów szkoleniowca.

Co ciekawe, niektórzy sądzą, że Iga Świątek i jej sztab nalegali na wycofanie rywalek z Rosji i Białorusi, tylko po to, żeby Polka mogła cały czas dominować w WTA. "No cóż, wtedy nie byłoby żadnych konkurentek. Chcieli wygrywać za darmo" - czytamy pod artykułem.