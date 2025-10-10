Rosjanie także nie odpuścili Świątek. Tak skomentowali klęskę Polki. Krótki komunikat
Iga Świątek nie miała tenisowych argumentów, aby przeciwstawić Jasimine Paolini w walce o półfinał turnieju w Wuhan. Polsko - włoski pojedynek trwał zaledwie 65 minut i zakończył się zwycięstwem Włoszki 6:1, 6:2. Eksperci natychmiast podsumowali mecz i podkreślali, że Polce praktycznie nic nie wychodziło w tym meczu. Włoskie media były z kolei w euforii po tym, jak Paolini pierwszy raz w karierze pokonała Świątek. Poprzednie sześć pojedynków tych zawodniczek na swoją korzyść rozstrzygała Polka.
Tak Rosjanie skomentowali porażkę Świątek
Piątkowy mecz w Wuhan nie umknął uwadze także rosyjskim mediom, które znane są z tego, że lubią krytykować Polkę. Portal championat.com swoją relację oparł na statystykach OptaAce, które mówiły, że Paolini jest dopiero drugą tenisistką, która przegrała trzy gemy lub mniej ze Świątek w meczu WTA 1000.
Ósma tenisistka świata została zaledwie drugą zawodniczką, która pokonała Igę Świątek, tracąc trzy gemy lub mniej
Dziennikarze dodali, że "dotychczas jedyną zawodniczką, która pokonała Świątek w turnieju WTA 1000, przegrywając trzy lub mniej gemów w jednym meczu, była Coco Gauff". Amerykanka pokonała Polkę w tysięczniku w Madrycie w 2025 roku 6:1, 6:1.
Świątek zakończyła już swój udział w turnieju w Wuhan. Natomiast Paolini o wielki finał powalczy z Gauff.