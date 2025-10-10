Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie także nie odpuścili Świątek. Tak skomentowali klęskę Polki. Krótki komunikat

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Rosjanie także nie odpuścili Świątek. Tak skomentowali klęskę Polki w Wuhanie
Rosjanie także nie odpuścili Świątek. Tak skomentowali klęskę Polki w WuhaniePedro PARDOAFP

Iga Świątek nie miała tenisowych argumentów, aby przeciwstawić Jasimine Paolini w walce o półfinał turnieju w Wuhan. Polsko - włoski pojedynek trwał zaledwie 65 minut i zakończył się zwycięstwem Włoszki 6:1, 6:2. Eksperci natychmiast podsumowali mecz i podkreślali, że Polce praktycznie nic nie wychodziło w tym meczu. Włoskie media były z kolei w euforii po tym, jak Paolini pierwszy raz w karierze pokonała Świątek. Poprzednie sześć pojedynków tych zawodniczek na swoją korzyść rozstrzygała Polka.

Tak Rosjanie skomentowali porażkę Świątek

Piątkowy mecz w Wuhan nie umknął uwadze także rosyjskim mediom, które znane są z tego, że lubią krytykować Polkę. Portal championat.com swoją relację oparł na statystykach OptaAce, które mówiły, że Paolini jest dopiero drugą tenisistką, która przegrała trzy gemy lub mniej ze Świątek w meczu WTA 1000.

Ósma tenisistka świata została zaledwie drugą zawodniczką, która pokonała Igę Świątek, tracąc trzy gemy lub mniej 
czytamy na łamach championat.com.

Dziennikarze dodali, że "dotychczas jedyną zawodniczką, która pokonała Świątek w turnieju WTA 1000, przegrywając trzy lub mniej gemów w jednym meczu, była Coco Gauff". Amerykanka pokonała Polkę w tysięczniku w Madrycie w 2025 roku 6:1, 6:1.

Świątek zakończyła już swój udział w turnieju w Wuhan. Natomiast Paolini o wielki finał powalczy z Gauff.

Zobacz również:

Jessica Pegula (na małym zdj.) awansowała do WTA Finals. Czy tym razem, inaczej niż przed rokiem, zmierzy się z Igą Świątek?
Tenis

Mecz Igi Świątek odwołano. Otwiera się druga szansa. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
"Włoszki w finale po pechowej grze Świątek i Kawy – „Przegrywałyśmy, a skończyłyśmy jak mistrzynie”"AP© 2024 Associated Press
Tenisistka w białym stroju podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą podczas meczu, w tle nieostre napisy w języku chińskim.
Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię BouzkovąDU XINYIAFP
Sportowczyni w białej koszulce i czapce z daszkiem na tle rozmazanego stadionu, na jej stroju widoczne logotypy sponsorów.
Iga ŚwiątekElsaAFP
Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
Iga Świątek AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja