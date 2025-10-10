Rosjanie także nie odpuścili Świątek. Tak skomentowali klęskę Polki. Krótki komunikat

Piątkowy mecz w Wuhan nie umknął uwadze także rosyjskim mediom, które znane są z tego, że lubią krytykować Polkę. Portal championat.com swoją relację oparł na statystykach OptaAce, które mówiły, że Paolini jest dopiero drugą tenisistką, która przegrała trzy gemy lub mniej ze Świątek w meczu WTA 1000.