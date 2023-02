Iga Świątek kontynuuje imponującą passę. Po pewnym zwycięstwie w turnieju WTA w Dosze teraz pokazuje moc podczas zmagań w Dubaju. Bez problemu awansowała do ćwierćfinału zawodów, zwyciężając nad Ludmiłą Samsonową 6:1, 6:0 . Na dalszym etapie miała spotkać się z Karoliną Pliskovą , lecz Czeszka była zmuszona wycofać się z rywalizacji ze względów zdrowotnych. To oznacza, że Polka bezpośrednio melduje się w półfinale konkursu .

Tymczasem tenisowy świat zachwyca się formą liderki rankingu WTA . "Iga Świątek pokonała Ludmiłę Samsonową 6:1, 6:0 i awansowała do QFs w Dubaju. To 5 zwycięstw z rzędu na Bliskim Wschodzie, przegrała w sumie 8 gemów. 6-0, 6-1, 6-0, 6-1, 6-3, 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, 6-0. Wszystkie zawodniczki, które pokonała, były w pierwszej dwudziestce lub były finalistkami GS. Nie do wiary" - opisuje ostatnie wyczyny Świątek portugalski ekspert Jose Morgado.