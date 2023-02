Rosjanie ostrzegają Igę Świątek. Zabrzmiały dla niej dzwonki alarmowe

Iga Świątek straci prowadzenie w rankingu WTA? Rosjanie ostrzegają

Iga Świątek "Było naprawdę intensywnie fizycznie" - po przejściu do trzeciej rundy Australian Open. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

To wszystko jednak tylko dywagacje. Warto docenić formę Sabalenki i jej powtarzalność, solidność Ons Jabeur już od dłuższego czasu robi wrażenie, ale trzeba pamiętać, że jednak wpadka Świątek nie oznacza, że Polka zapomniała, jak się gra w tenisa. Nadal to ona jest liderką rankingu WTA, a poprzednie 12 miesięcy to był prawdziwy pokaz jej ogromnego talentu. I wcale nie jest powiedziane, że kolejne turnieje nie będą znów należeć do niej. A ostrzeżenia ekspertów, czy to z Rosji czy z innych państw, nie będą mieć większego znaczenia.