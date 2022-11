Rosjanie oceniają mecz Świątek z Kasatkiną. Są bezlitośni

Rosyjskie komplementy dla Polki

Rosyjski dziennikarz komplementował Polkę. "Świątek jest faworytką całego turnieju. To nie tylko jest najlepszy sezon w jej karierze. Ona już weszła do historii kobiecego tenisa. Kasatkina też rozgrywa świetny rok. Więcej zwycięstw mają tylko Światek i Ons Jabeur. Awansowała do czołowej dziesiątki rankingu." - zaznaczył.