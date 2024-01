Iga Świątek w niesamowitym stylu nie tylko zakończyła rok (wygrywając w WTA Finals 2023 i awansując na pierwsze miejsce w rankingu WTA), ale także go zaczęła. Świetnie zaprezentowała się w United Cup, docierając z polską drużyną aż do finału imprezy. Co prawda ostatecznie górą byli Niemcy, ale to 22-latka zgarnęła nagrodę dla najlepszej zawodniczki całego turnieju.

Po wszystkim zwróciła się do kibiców , sygnalizując, że przecież nie w każdym meczu zwycięży. Nieraz o ostatecznym rezultacie decydują detale. "Czasami to kwestia setnej sekundy, czasami milimetrów, czasami jednego kroku więcej... taki jest sport i nieustannie przypomina nam o tym, jak ważna jest pokora i rozumienie go. Zostawiliśmy na korcie wszystko, co mieliśmy, ale na koniec dnia wygrali nasi przeciwnicy (gratulacje!)" - napisała w mediach społecznościowych.

I choć wiem, że Wy - fani - chcieliście innego wyniku, to mam nadzieję, że doceniacie jakość, energię, zaangażowanie i emocje, które włożyliśmy jako team w ten turniej. Będziemy mieli kolejne szanse na to, żeby jak zawsze dać z siebie wszystko i poprawić rezultat ~ - dodała.

Teraz przygotowuje się do Australian Open (14-28 stycznia). Wynik Wielkiego Szlema jest istotny. I nie chodzi tu tylko o turniejowy prestiż, ale także o zgarnięcie punktów do notowania WTA. Jeśli Idze pójdzie dobrze, może obronić "światową jedynkę". Polscy fani mocno trzymają za to kciuki. Dużo bardziej sceptyczni są... Rosjanie.

Iga Świątek prosto z kortu skomentowała triumf w plebiscycie. Piękne słowa. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Rosjanie podpytują o Igę Świątek przed startem sezonu. "Czy tenisistki zaczną ją konsekwentnie pokonywać?"

Portal Sports.ru pokusił się o postawienie 28 pytań przed tym, jak tenisowy sezon ruszy na dobre. Pierwsza i podstawowa kwestia dotyczy aktualnej liderki rankingu WTA. "Czy tenisistki zaczną konsekwentnie pokonywać Igę Świątek?" - pytają dziennikarze. Od razu zacytowano wypowiedź Dmitrija Tursunowa, byłego rosyjskiego tenisisty, zdobywcy Pucharu Davisa, olimpijczyka, ekstrenera Aryny Sabalenki, Belindy Bencic i Emmy Raducanu.

"Pytanie brzmi, ile Iga może jeszcze dołożyć? Jeśli nie zmieni pewnych aspektów technicznych, będzie jej trudno się rozwijać, bo w innych aspektach jest już bardzo rozwinięta. Jest mało prawdopodobne, że będzie biegać znacznie szybciej. Czy stanie się bardziej stabilna psychicznie? Nie o to chodzi w jej grze" - miał ocenić. A potem bezlitośnie dodać:

Ma ograniczenia techniczne, które inni często wykorzystują

Czym są wspomniane przez Tursunowa "ograniczenia techniczne"? Rosjanie spieszą z wyjaśnieniem. Ma chodzić o "ekstremalny chwyt rakiety, który utrudnia Świątek kontrolowanie piłki, gdy ta zbliża się do niej z dużą prędkością". Właśnie w tym upatrują powodów, dla których Iga ma problemy w meczach z Jeleną Rybakiną i Jeleną Ostapenko. Wskazują przy tym na fakt, że z drugą z nich Polka mierzyła się do tej pory czterokrotnie i ani razu nie zdołała wygrać. To właśnie Łotyszka wyeliminowała Świątek z US Open, zwyciężając 3:6, 6:3, 6:1.

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / Daniel Leal / AFP