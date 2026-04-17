Pod koniec marca Iga Świątek podjęła decyzję o rezygnacji z udziału w turnieju Billie Jean King Cup, który rozegrany został w Gliwicach. Zamiast tego Raszynianka oficjalnie potwierdziła swój występ w rozgrywanym za naszą zachodnią granicą turnieju WTA Stuttgart.

Jako turniejowa "3" Świątek rozpoczęła rywalizację od 1/8 finału. Tam spotkała się z reprezentantką gospodarzy - Laurą Siegemund. W poprzedniej rundzie Niemka pokonała Wiktoriję Tomową wynikiem 2:1 (4:6, 7:6, 6:1). Z Polką nie miała ona jednak wielkich szans na powtórzenie tego sukcesu. Iga Świątek uporała się z Siegemund, awansując do ćwierćfinału niemieckiej rywalizacji.

Tam starła się ona jednak z zawodniczką z pierwszej dziesiątki rankingu WTA - Mirrą Andriejewą. Nie tak dawno temu 18-latka zwyciężyła zmagania WTA Linz. Nic dziwnego, że również w Stuttgarcie chciała ona powtórzyć ten wyczyn.

Jej mecz ze Świątek przyniósł kibicom wiele różnorodnych emocji. Pierwszy set padł łupem Raszynianki, podczas gdy w drugiej partii górą była zawodniczka ze wschodu. W trzecim secie Iga Świątek przeszła jednak poważny kryzys, czego nie omieszkała wykorzystać pewna siebie Andriejewa. Ostatecznie to ona zwyciężyła ten mecz, odprawiając Polkę z przysłowiowym kwitkiem.

Rosjanie komentują porażkę Świątek. Polka "znokautowana"

Tuż po meczu w rosyjskich mediach pojawiły się komentarze tamtejszych dziennikarzy, którzy bacznie śledzili poczynania obydwu pań.

Dziennikarze rosyjskiego "Championatu" dokładnie relacjonowali każde zagranie. Wytykali oni błędy po obu stronach kortu, ale też chwalili godne uwagi momenty. Podkreślili również, że triumf ze Świątek był pierwszym w sezonie zwycięstwem ich zawodniczki z tenisistką, znajdującą się w czołowej dziesiątce rankingu WTA.

Nieco inaczej swoją narrację poprowadzili natomiast żurnaliści portalu "sport.ru". Już w tytule nie pozostawili oni żadnych wątpliwości co do swoich odczuć względem meczu Rosjanki z Polką. "Mirra Andriejewa znokautowała Świątek" - od takich słów rozpoczęli oni pomeczową relację, w której, podobnie jak poprzednicy, streścili oni przebieg meczu Świątek z Andriejewą.

O dość interesującą ciekawostkę pokusili się natomiast dziennikarze portalu "sport24.ru". Przekazali oni, że od siedmiu lat nikt nie był w stanie pokonać Igi Świątek na mączce, przegrywając z nią uprzednio w pierwszym secie pojedynku. Ta sztuka udała się dziś Andriejewej, co czyni wygraną Rosjanki jeszcze bardziej wyjątkową.

