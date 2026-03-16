Rosjanie brutalnie bezpośredni ws. Świątek. Ocenili jej stan. Padły mocne słowa

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Rosyjski dziennikarz z portalu Championat przeanalizował obecną sytuację na szczycie żeńskiego tenisa. W opinii Pawła Panyszewa znaczenie siły i agresji znacznie urosło, co widać na przykładach dwóch najlepszych zawodniczek rankingu WTA. W tym wszystkim nie za bardzo odnajdują się Mirra Andriejewa i jej rodaczki. Mocno oceniono też Igę Świątek. Co dokładnie można było przeczytać?

Mirra Andriejewa nie obroniła tytułu turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Odpadła w Kalifornii już w 1/16 finału, przegrywając z Kateriną Siniakovą 6:4, 6:7(5), 3:6. W finale spotkały się Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Obie są znane z mocnych uderzeń i dominacji serwisowej. Skłoniło to rosyjski serwis Championat.com do kilku refleksji dotyczących obecnego świata żeńskiego tenisa.

Dziennikarz Paweł Panyszew ocenił, że w WTA Tour panują obecnie nowe warunki, nazywa je "całkowitą dominacją tenisa siłowego".

W tenisie kobiet serwis, mocny forhend i umiejętność prowokowania przeciwniczek do popełniania błędów są teraz najważniejsze. I nic więcej. Od razu przychodzi na myśl, że wcześniej mogli się tym pochwalić tylko mężczyźni, ale teraz moda na mocny i dominujący tenis dotarła również do kobiet. I jest to całkowicie słuszne i uzasadnione
czytamy

W jego opinii Andriejewa nie pasuje na ten moment do tych wymagań. Uważa, że przed nią stoi świetlana przyszłość, ale nad kilkoma elementami musi popracować, podobnie jak inne jej rodaczki, które mają problem z pierwszym serwisem i siłową grą. "Czas przemyśleć swój tenis i wprowadzić zmiany" - sugeruje.

Powołał się na wypowiedzi byłych zawodników, Jewgienija Kafielnikowa i Andrieja Czesnokowa. Podkreślają oni, że z obecnymi priorytetami Mirry i jej trenerów nie będzie ona osiągać wielkich sukcesów. Jak czytamy, slajsy i wyczekiwanie na błąd oponentek w tych czasach już nie wystarczają. Jako reprezentantkę takiego stylu żurnalista wymienia Darię Kasatkinę.

"Kiedyś można było wyczekać, a nawet do pewnego stopnia przepracować, przeciwniczkę. Teraz trzeba wywierać presję, serwować, mieć świetny forhend i co najmniej mocny backhand. Pierwsze podanie jest szczególnie ważne. Mirra nigdy nie będzie miała takiego serwisu ani takiej siły uderzeń, ale musi rzucić wyzwanie szkoleniowcowi i zadać nowe pytania. Nie może po prostu stać" - radzi Panyszew.

Mówi o panowaniu Sabalenki i Rybakiny. To one zajmują teraz dwa pierwsze miejsca światowego rankingu. Na koniec padła krótka, ale mocna wzmianka o Idze Świątek.

Zauważcie, że nawet ona zeszła na dalszy plan i zaczyna tracić grunt pod nogami

