Iga Świątek pokonała kolejną przeszkodę w wielkoszlemowym Roland Garros rozgrywanym na ceglastych kortach w Paryżu. W trzeciej rundzie Raszynianka wygrała z Magdą Linette 6:4, 6:4. Tą samą, z którą przegrała w połowie marca w Miami. Po tym meczu doszło do trzęsienia ziemi w sztabie Świątek.

Polka pożegnała się wtedy z trenerem Wimem Fissette, zastępując go Francisco Roigiem. U Hiszpana szuka stabilizacji w swojej grze i wydaje się, ze powoli zmierza do celu, choć mecz z Linette przypominał nieco jazdę kolejką górską, jak to określiła w rozmowie z Interia Sport Katarzyna Nowak, pionierka polskiego tenisa zawodowego.

"Iga była pod wielką presją. I to było widać"

Mecz rozpoczął się bowiem od prowadzenia Poznanianki 2:0. Świątek wygrała jednak trzy kolejne gemy, by przegrać dwa następne. Końcówka seta należała już do "królowej Paryża", która wygrała 6:4. W drugim secie 25-latka prowadziła już 4:1, ale Linette złapała z nią kontakt. Ostatecznie Świątek wygrała seta 6:4 i cały mecz 2:0.

- To było zacięte spotkanie, ale to też był bardzo trudny mecz od strony mentalnej dla Igi. Magda wyszła na ten mecz z pozycji zawodniczki, która nie ma nic do stracenia. W takiej roli gra się może niekoniecznie łatwiej, ale wychodzi się na mecz z innym nastawieniem. Z kolei Iga była pod wielką presją. I to było widać, bo widzieliśmy prawdziwy rollercoaster w wykonaniu Świątek. Rozpoczęła mecz od stanu 0:2, a potem przyszły trzy kolejne i łatwo wygrane gemy. Drugi set zaczął się dla Igi dość gładko, ale potem znowu były schody. I to wcale nie wynikało z błędów, a bardziej z psychologii. Iga już się rozluźniała, bo mecz zbliżał się do końca. Z jednej strony było blisko, a jednak do zwycięstwa wciąż daleko. To był niebezpieczny moment tego meczu dla Igi, bo z kolei Magda była bliska przegranej, więc mogła zacząć grać swobodniej. I to wykorzystała, goniąc Igę. Zagrała naprawdę kilka świetnych piłek - analizowała Nowak, która był pierwszą Polką w "50" światowego rankingu.

Bez dwóch zdań, to była bardzo ważna wygrana Świątek, bo po takim meczu, zyska ona jeszcze więcej pewności siebie. Do tego pokonała rywalkę, która napsuła jej krwi w Miami.

Ten mecz z Magdą był bardzo ważny dla Igi zwłaszcza w kontekście tej porażki w Miami. Tamto spotkanie było straszne w jej wykonaniu. Teraz jednak zagrała dużo lepiej. Wciąż jest jednak na etapie stabilizowania swojej gry

Ukrainka na drodze do ćwierćfinału

W walce o ćwierćfinał Świątek zmierzy się z rozstawioną z numerem 15. Martą Kostjuk z Ukrainy. Ona w pierwszej rundzie pokonała Oksanę Selekhmetevą z Hiszpanii 6:2, 6:3. W kolejnej wygrała z Katie Volynets z USA 6:7 (4-7), 6:3, 6:3, by w trzeciej odesłać Szwajcarkę Viktoriję Golubic 6:4, 6:3.

- To też będzie bardzo ciekawe spotkanie dla Igi. Także o zabarwieniu psychologicznym. Kostjuk zbudowała pewność siebie ostatnimi wygranymi w turniejach w Rouen i Madrycie. Jest tenisistką walczącą, która ciągle udoskonala swoją grę - zauważyła Nowak, która w 1995 roku dotarła do trzeciej rundy Rolanda Garrosa.

