Świątek w nowych barwach. Ważne wieści przed Roland Garros

Polka bowiem związała się z firmą ON Running, której właścicielem jest Roger Federer. Dla świata sportu było to spore zaskoczenie, bo ON wcześniej nie zbudowało sobie takiej renomy w świecie tenisa. Wybór Igi Świątek na swoją twarz pokazywał jednak, że plany koncernu są bardzo mocne, w końcu najważniejszą postacią stała się obecnie najlepsza zawodniczka świata. Iga wciąż jednak korzystała z obuwia Asics, bo chciała, aby but, który stworzy jej ON, był perfekcyjnie dostosowany do jej wymagań.