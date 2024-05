Roland Garros tuż za rogiem, a o Świątek znów głośno. Przepiękny gest Polki

Iga Świątek dotarła już do stolicy Francji i rozpoczęła przygotowania do turnieju Rolanda Garrosa. We wtorkowe popołudnie pierwsza rakieta świata pojawiła się na jednym z paryskich kortów i rozegrała dwa krótkie sparingi. W pierwszym z nich Polka zmierzyła się ze znaną aktorką Courteney Cox, w drugim natomiast po drugiej stronie siatki stanął niepełnosprawny kibic. Po spotkaniu z raszynianką młody mężczyzna zamieścił w sieci wyjątkowy wpis, w którym zwrócił się do naszej tenisistki.